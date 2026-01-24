Seine-Maritime. Alpine a dévoilé sa nouvelle monoplace de Formule 1

Un nouveau modèle Alpine a été présenté. Après une saison 2025 marquée par une dernière place au classement des constructeurs, l'écurie française Alpine a présenté vendredi 23 janvier à Barcelone, sa nouvelle monoplace de Formule 1, avec l'ambition de se battre chaque week-end pour inscrire des points, a indiqué l'AFP.

La voiture dévoilée sur un paquebot

La nouvelle voiture a été dévoilée en grande pompe à bord d'un paquebot MSC Croisières, un des partenaires majeurs de l'équipe. Après avoir sacrifié la saison 2025 en décidant de se concentrer sur le développement de la voiture 2026, qui répondra à un bouleversement des réglementations techniques, Alpine, dont la monoplace est désormais équipée d'un moteur Mercedes, a fait un choix fort et compte bien récolter les fruits de ce pari risqué. "Je pense qu'on a un avantage de quatre ou cinq mois car tout le monde a développé la voiture de 2025 jusqu'à la fin. Et on part sans handicap moteur parce que je pense que la motorisation Mercedes, c'est la meilleure du plateau", a indiqué Flavio Briatore, le conseiller exécutif d'Alpine.

L'influent Italien espère replacer l'écurie tricolore, mais qui est désormais basée uniquement en Angleterre, dans la première moitié du peloton alors qu'une onzième équipe, Cadillac, va rejoindre la grille cette année.

Les pilotes vont s'adapter

Pour les pilotes, il s'agira aussi de s'adapter à leur nouvelle monture très différente des précédentes et notamment au nouveau moteur à moitié électrique qui va demander une gestion de sa batterie. "La voiture sera moins rapide dans les virages et potentiellement beaucoup plus rapide en ligne droite. Ça veut dire que les zones de freinage seront un peu plus rallongées. C'est un feeling qui est différent", a expliqué Pierre Gasly. "Il va y avoir un gros changement. Il va falloir un peu oublier le passé et repartir sur de nouvelles références parce que ça va être différent de ce qu'on a connu", poursuit-il.

