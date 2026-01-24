En ce moment Le Chat Léman
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Alpine a dévoilé sa nouvelle monoplace de Formule 1

Sport. Vendredi 23 janvier, Alpine a dévoilé sa nouvelle monoplace de Formule 1. Les pilotes devront s'adapter à ce nouveau modèle dont le moteur est en partie électrique.

Publié le 24/01/2026 à 10h38
Seine-Maritime. Alpine a dévoilé sa nouvelle monoplace de Formule 1
Alpine a dévoilé un nouveau modèle de monoplace de Formule 1 vendredi 23 janvier. (Illustration) - Alpine F1 team

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un nouveau modèle Alpine a été présenté. Après une saison 2025 marquée par une dernière place au classement des constructeurs, l'écurie française Alpine a présenté vendredi 23 janvier à Barcelone, sa nouvelle monoplace de Formule 1, avec l'ambition de se battre chaque week-end pour inscrire des points, a indiqué l'AFP.

A lire aussi. Dieppe. Alpine A390 : les commandes ouvrent ce mardi, découvrez son prix de vente

La voiture dévoilée sur un paquebot

La nouvelle voiture a été dévoilée en grande pompe à bord d'un paquebot MSC Croisières, un des partenaires majeurs de l'équipe. Après avoir sacrifié la saison 2025 en décidant de se concentrer sur le développement de la voiture 2026, qui répondra à un bouleversement des réglementations techniques, Alpine, dont la monoplace est désormais équipée d'un moteur Mercedes, a fait un choix fort et compte bien récolter les fruits de ce pari risqué. "Je pense qu'on a un avantage de quatre ou cinq mois car tout le monde a développé la voiture de 2025 jusqu'à la fin. Et on part sans handicap moteur parce que je pense que la motorisation Mercedes, c'est la meilleure du plateau", a indiqué Flavio Briatore, le conseiller exécutif d'Alpine.

L'influent Italien espère replacer l'écurie tricolore, mais qui est désormais basée uniquement en Angleterre, dans la première moitié du peloton alors qu'une onzième équipe, Cadillac, va rejoindre la grille cette année.

Les pilotes vont s'adapter

Pour les pilotes, il s'agira aussi de s'adapter à leur nouvelle monture très différente des précédentes et notamment au nouveau moteur à moitié électrique qui va demander une gestion de sa batterie. "La voiture sera moins rapide dans les virages et potentiellement beaucoup plus rapide en ligne droite. Ça veut dire que les zones de freinage seront un peu plus rallongées. C'est un feeling qui est différent", a expliqué Pierre Gasly. "Il va y avoir un gros changement. Il va falloir un peu oublier le passé et repartir sur de nouvelles références parce que ça va être différent de ce qu'on a connu", poursuit-il.

Avec AFP

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Salle a manger
Salle a manger Gournay-en-Bray (76220) 350€ Découvrir
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Alpine a dévoilé sa nouvelle monoplace de Formule 1
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple