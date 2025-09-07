Formule 1. Après un changement de moteur de dernière minute, Pierre Gasly partira de la voie des stands pour le GP d'Italie

En ce moment Summer son TEXAS
Sport. Après une qualification désastreuse pour Alpine au Grand Prix d'Italie, son pilote français Pierre Gasly (19e sur la grille de départ) sera contraint de partir de la voie des stands, dimanche 7 septembre, en raison de l'installation d'un nouveau moteur sur le monoplace du pilote rouennais. 

Publié le 07/09/2025 à 11h52 - Par =
Le pilote rouennais Pierre Gasly va partir de la voie des stands au GP d'Italie en raison d'un changement de moteur après les qualifications.  - Nicolas Durand

Le Français Pierre Gasly, initialement qualifié 19e, s'élancera finalement de la voie des stands lors du Grand Prix d'Italie, dimanche 7 septembre, 16e manche sur 24 de la saison de Formule 1, a annoncé son équipe Alpine.

Cette décision intervient "après que l'équipe a sorti la monoplace" du régime de "parc fermé" - quand les écuries n'ont pas le droit de toucher aux F1. L'équipe franco-britannique a choisi d'installer un nouveau moteur sur la voiture du Normand.

Un autre Français, Isack Hadjar, partira aussi de la voie des stands après avoir été pénalisé pour des changements sur son moteur. L'information avait été confirmée par son équipe dès samedi 6 septembre, au soir. Le pilote Racing Bulls, qui a signé son premier podium en F1 la semaine dernière, avait fini 16e des qualifications samedi 6 septembre, signant sa pire performance depuis qu'il a rejoint la catégorie reine en début d'année.

Loin devant eux, le quadruple champion en titre Max Verstappen (Red Bull) partira en pole position devant le Britannique Lando Norris (McLaren), deuxième du général et le leader au championnat Oscar Piastri (McLaren), troisième sur la grille.

Le départ de la course sera donné dimanche 7 septembre à 15h00 sur le légendaire circuit de Monza.

Avec AFP

