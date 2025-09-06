Formule 1. Le pilote normand Pierre Gasly prolongé dans l'écurie Alpine

L'annonce officielle est tombée ce samedi 6 septembre. Pierre Gasly, pilote de Formule 1 originaire de Rouen, est "excité d'annoncer que j'ai prolongé mon contrat avec l'équipe" de l'écurie Alpine, jusqu'à la fin de la saison 2028 a précisé l'AFP.

"Beaucoup de travail nous attend"

Le pilote normand s'est exprimé sur ses réseaux sociaux ce samedi 6 septembre au matin : "beaucoup de travail nous attend, mais je crois pleinement en mon équipe pour faire le pas dont nous avons besoin pour nous battre devant la meute". Pierre Gasly a également précisé vouloir "gagner avec Alpine, et c'est pour ça que nous allons travailler".

Cet accord "renforce la conviction d'Alpine selon laquelle Pierre est le pilote qui va mener l'écurie dans la nouvelle ère réglementaire en 2026 et au-delà", a écrit l'équipe dans un communiqué publié en marge du Grand Prix d'Italie disputé ce week-end (samedi 6 et dimanche 7) à Monza en Italie.

Pour rappel, Pierre Gasly dispute sa troisième saison sous contrat avec l'écurie Alpine et occupe la 14ᵉ place au classement du championnat du monde de Formule 1.

Avec AFP