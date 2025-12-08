En ce moment Bleeding love Leona LEWIS
Calvados. Plan anti hold-up : près de 1 000 policiers mobilisés pour une sécurité renforcée avant les fêtes

Sécurité. Le plan anti hold-up est activé à nouveau dans le Calvados depuis le dimanche 30 novembre. De nombreux policiers sont déployés sur le village de Noël à Caen, ou dans les principaux centres commerciaux du département.

Publié le 08/12/2025 à 20h15
Calvados. Plan anti hold-up : près de 1 000 policiers mobilisés pour une sécurité renforcée avant les fêtes
Les policiers effectuent des patrouilles fréquentes sur le marché de Noël de Caen.

Le plan anti hold-up est reconduit dans le Calvados à l'approche des fêtes de fin d'année. Il vise à prévenir les vols à main armée, dans les lieux où il y a un afflux de population alors que l'activité commerciale est en effervescence avant Noël. Jusqu'au 4 janvier, les policiers sécuriseront les marchés de Noël, les galeries marchandes, qui voient défiler certains jours des dizaines de milliers de visiteurs dans la même journée, et certains centres-villes du département.

"Le but est de renforcer notre présence sur la voie publique avec des patrouilles pédestres", explique Guillaume Mauger, directeur interdépartemental de la police nationale. Ce sont en tout 969 policiers qui sont mobilisés, dont certains réservistes, pour cette opération. "Le total représente 4 867h de patrouille sur la circonscription de Caen", chiffre Guillaume Mauger. Et l'efficacité n'est pas à démontrer. L'an passé, ce plan, en vigueur depuis plus d'une dizaine d'années, avait dissuadé tout vol à main armé. Dimanche 7 décembre, dans le cadre de ces patrouilles, un homme en possession d'un couteau de cuisine a été interpellé à Mondeville 2.

Le plan possède aussi un volet de sensibilisation auprès des commerçants, à qui des conseils sont distillés afin de ne pas être vulnérable en cas de hold-up. Un traitement judiciaire plus particulier est réservé aux victimes ou témoins de vols à main armée.

