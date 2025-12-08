Miss France 2026. Miss Normandie aurait-elle gagné avec les seuls votes du public ? Les chiffres dévoilés

Le récapitulatif officiel du 79e concours Miss France, diffusé par Le Parisien, permet de comparer deux classements : celui du public et celui du jury, aux deux tours du concours.

Victoire Dupuis, Miss Normandie, a finalement terminé 2e dauphine. Mais l'analyse ligne par ligne montre que son parcours aurait pu être différent si le public avait eu la main mise sur l'intégralité du vote.

Au premier tour : le public place Miss Normandie dans le Top 5

Le tableau de résultats le confirme :

Classement du public (1er tour)

Miss Normandie : 5e du public (8 points)

Classement du jury (1er tour)

Miss Normandie : 5e du jury (8 points)

Grâce à une solide performance auprès des téléspectateurs, Victoire Dupuis se positionne dans le haut du classement, autant par le public que par le jury.

Son total combiné (8 + 5 = 16 points) la place finalement 4e du classement général au premier tour.

Autrement dit : public et jury s'accordaient parfaitement sur la place de notre Normande.

Au second tour : Miss Normandie encore mieux placée par le public

C'est au second tour que les écarts deviennent visibles.

Classement du public (2e tour) : Miss Normandie à la 3e place (3 points)

Classement du jury (2e tour) : Miss Normandie à la 4e place (2 points)

Le public a préféré le passage de Victoire Dupuis au jury, et c'est le total des points qui crée la différence finale entre les candidates.

Victoire Dupuis termine donc 2e dauphine, soit 3e du concours.

Miss Normandie aurait-elle gagné avec les seuls votes du public ?

La réponse est non, mais l'écart avec les deux premières aurait été plus serré.

Au 1er tour : Si seuls les téléspectateurs avaient voté, Miss Normandie aurait été 5e, derrière Tahiti et la Nouvelle-Calédonie.

Au 2e tour : Elle aurait conservé cette 3e place, toujours grâce à un soutien très solide du public.

Même sans jury, Miss Normandie n'aurait pas remporté la couronne, mais elle aurait confirmé sa position dans le trio de tête, ce qui reste une performance marquante pour la région, et qui montre surtout à quel point Victoire Dupuis était soutenue par son public !