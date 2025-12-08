En ce moment Eternity Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Miss France 2026. Miss Normandie aurait-elle gagné avec les seuls votes du public ? Les chiffres dévoilés

Société. Les résultats détaillés publiés par Le Parisien révèlent un tout autre classement si seuls les votes du public avaient compté à Miss France 2026. Cette donnée change-t-elle le destin de Victoire Dupuis, Miss Normandie et 2e dauphine ? Les chiffres parlent.

Publié le 08/12/2025 à 17h50 - Par Mathilde Rabaud
Miss France 2026. Miss Normandie aurait-elle gagné avec les seuls votes du public ? Les chiffres dévoilés
Victoire Dupuis est Miss Normandie. - Portrait officiel

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le récapitulatif officiel du 79e concours Miss France, diffusé par Le Parisien, permet de comparer deux classements : celui du public et celui du jury, aux deux tours du concours.

Victoire Dupuis, Miss Normandie, a finalement terminé 2e dauphine. Mais l'analyse ligne par ligne montre que son parcours aurait pu être différent si le public avait eu la main mise sur l'intégralité du vote.

Au premier tour : le public place Miss Normandie dans le Top 5

Le tableau de résultats le confirme :

Classement du public (1er tour)

Miss Normandie : 5e du public (8 points)

Classement du jury (1er tour)

Miss Normandie : 5e du jury (8 points)

Grâce à une solide performance auprès des téléspectateurs, Victoire Dupuis se positionne dans le haut du classement, autant par le public que par le jury.

Son total combiné (8 + 5 = 16 points) la place finalement 4e du classement général au premier tour.

Autrement dit : public et jury s'accordaient parfaitement sur la place de notre Normande.

Au second tour : Miss Normandie encore mieux placée par le public

C'est au second tour que les écarts deviennent visibles.

Classement du public (2e tour) : Miss Normandie à la 3e place (3 points)

Classement du jury (2e tour) : Miss Normandie à la 4e place (2 points)

Le public a préféré le passage de Victoire Dupuis au jury, et c'est le total des points qui crée la différence finale entre les candidates.

Victoire Dupuis termine donc 2e dauphine, soit 3e du concours.

Miss Normandie aurait-elle gagné avec les seuls votes du public ?

La réponse est non, mais l'écart avec les deux premières aurait été plus serré.

Au 1er tour : Si seuls les téléspectateurs avaient voté, Miss Normandie aurait été 5e, derrière Tahiti et la Nouvelle-Calédonie.

Au 2e tour : Elle aurait conservé cette 3e place, toujours grâce à un soutien très solide du public.

Même sans jury, Miss Normandie n'aurait pas remporté la couronne, mais elle aurait confirmé sa position dans le trio de tête, ce qui reste une performance marquante pour la région, et qui montre surtout à quel point Victoire Dupuis était soutenue par son public !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Miss France 2026. Miss Normandie aurait-elle gagné avec les seuls votes du public ? Les chiffres dévoilés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple