Miss France. Vous connaissez la prochaine Miss Normandie (ou c'est peut-être vous) ? C'est le moment de s'inscrire !

Chaque année, le concours Miss Normandie attire des centaines de jeunes femmes venues des cinq départements normands, toutes prêtes à porter haut les couleurs de leur région.

L'élection régionale permet à la gagnante de décrocher son ticket pour Miss France 2027, une aventure médiatique et humaine unique, suivie par des millions de téléspectateurs.

Cette nouvelle édition s'annonce déjà prometteuse, dans la continuité du succès de Victoire Dupuis, ambassadrice rayonnante de la Normandie.

Des castings dans toute la région avant les élections départementales

Avant de découvrir qui représentera la Normandie sur la scène nationale, plusieurs castings départementaux seront organisés :

Un casting commun pour l'Orne, la Manche et le Calvados,

Un autre pour la Seine-Maritime et l'Eure.

Ces sessions permettront de sélectionner les candidates qui participeront aux élections locales, premières étapes avant la grande finale régionale.

Comment s'inscrire à Miss Normandie 2026 ?

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 janvier 2026. Pour participer, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante : contact@organisationmissnormandie.fr

Le dossier de candidature doit comprendre :

Vos nom et prénom,

Votre âge et date de naissance,

Votre ville et département de résidence,

Votre taille,

Une photo portrait et une photo en pied,

Une photocopie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile.

Alors, prêtes à tenter l'aventure ? La prochaine Miss Normandie, c'est peut-être vous !

Pourquoi participer à Miss Normandie ?

Au-delà du concours, Miss Normandie est une expérience ! C'est l'occasion de gagner en confiance, de faire de belles rencontres et de vivre une aventure unique, sous les projecteurs et avec le soutien de toute la région. Alors si vous connaissez une Normande fière de l'être qui pourrait représenter son territoire et pourquoi pas la France : c'est le moment !