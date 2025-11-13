En ce moment Man I Need Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Miss France. Vous connaissez la prochaine Miss Normandie (ou c'est peut-être vous) ? C'est le moment de s'inscrire !

Société. Les inscriptions pour Miss Normandie 2026 sont officiellement ouvertes depuis le 13 novembre 2025. Si vous rêvez de succéder à Victoire Dupuis, élue Miss Normandie 2025 et candidate à Miss France 2026, c'est le moment de tenter votre chance !

Publié le 13/11/2025 à 17h15 - Par Mathilde Rabaud
Miss France. Vous connaissez la prochaine Miss Normandie (ou c'est peut-être vous) ? C'est le moment de s'inscrire !
Portrait officiel de la Miss Normandie 2025 Victoire Dupuis. - Instagram : Miss France off

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Chaque année, le concours Miss Normandie attire des centaines de jeunes femmes venues des cinq départements normands, toutes prêtes à porter haut les couleurs de leur région.

L'élection régionale permet à la gagnante de décrocher son ticket pour Miss France 2027, une aventure médiatique et humaine unique, suivie par des millions de téléspectateurs.

Cette nouvelle édition s'annonce déjà prometteuse, dans la continuité du succès de Victoire Dupuis, ambassadrice rayonnante de la Normandie.

Des castings dans toute la région avant les élections départementales

Avant de découvrir qui représentera la Normandie sur la scène nationale, plusieurs castings départementaux seront organisés :

  • Un casting commun pour l'Orne, la Manche et le Calvados,
  • Un autre pour la Seine-Maritime et l'Eure.

Ces sessions permettront de sélectionner les candidates qui participeront aux élections locales, premières étapes avant la grande finale régionale.

Comment s'inscrire à Miss Normandie 2026 ?

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 janvier 2026. Pour participer, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante : contact@organisationmissnormandie.fr

Le dossier de candidature doit comprendre :

  • Vos nom et prénom,
  • Votre âge et date de naissance,
  • Votre ville et département de résidence,
  • Votre taille,
  • Une photo portrait et une photo en pied,
  • Une photocopie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile.

Alors, prêtes à tenter l'aventure ? La prochaine Miss Normandie, c'est peut-être vous !

Pourquoi participer à Miss Normandie ?

Au-delà du concours, Miss Normandie est une expérience ! C'est l'occasion de gagner en confiance, de faire de belles rencontres et de vivre une aventure unique, sous les projecteurs et avec le soutien de toute la région. Alors si vous connaissez une Normande fière de l'être qui pourrait représenter son territoire et pourquoi pas la France : c'est le moment !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Miss France. Vous connaissez la prochaine Miss Normandie (ou c'est peut-être vous) ? C'est le moment de s'inscrire !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple