People. Lucile Lecellier, Miss Normandie 2024, dévoile sa grossesse en images : les Miss France réagissent avec émotion

A seulement 26 ans, Lucile Lecellier a surpris ses abonnés en partageant dimanche 24 août 2025 un message chargé de tendresse :

"Dans ma vie, j'ai eu un tas de surnoms : 'Lulu', 'Lucette', 'Normandie'… mais mon préféré c'est celui qui m'attend en décembre : 'Maman' ❤️❤️."

Une déclaration accompagnée de clichés intimes et lumineux, qui dévoilent une nouvelle facette de la jeune femme, Miss Normandie 2024 et candidate à l'élection de Miss France 2025.

Une série de photos émouvantes partagée sur Instagram

Dans cette publication, Lucile Lecellier a choisi de se montrer au naturel comme dans des moments plus solennels :

en robe de chambre, dégustant des fraises,

dans une longue robe jaune mettant en valeur son ventre arrondi,

ou encore entourée de ses proches, submergés par l'émotion en découvrant la nouvelle.

Des images sincères et touchantes qui ont immédiatement séduit sa communauté.

Les Miss France réagissent avec tendresse

Très vite, les messages de félicitations ont afflué, en particulier de la part de ses consœurs de concours.

Amandine Petit, Miss France 2021 et ancienne Miss Normandie, a écrit : "Félicitations ♥️." Safietou Kabengele, candidate franco-sénégalo-congolaise à Miss Grand International 2024, a commenté : "Félicitations ma Lulu !!!" Eve Gilles, Miss France 2024, a ajouté un sobre mais chaleureux : "Félicitations !❤️" Enfin, Diane Leyre, Miss France 2022 et elle aussi passée par le titre de Miss Normandie, a salué : "Ça te va tellement bien !!! 😍 Félicitations !"

Un soutien massif qui prouve les liens forts et la sororité qui unissent encore les Miss, même après les concours.

Une annonce qui marque une nouvelle étape pour Lucile Lecellier

Candidate au prestigieux concours de Miss France 2025, Lucile Lecellier écrit désormais une nouvelle page de sa vie personnelle. Son futur rôle de maman, qu'elle accueillera en décembre prochain, suscite déjà l'enthousiasme de ses fans et de la grande famille Miss France.