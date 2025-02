Normandie. Grossesse surprise pour l'ex-Miss Malika Ménard : voici comment son mari a appris la nouvelle

Quand on pense à une annonce de grossesse (encore plus d'une miss France !), on imagine une grande mise en scène, des ballons roses ou bleus et une révélation digne d'un final de télé-réalité. Malika Ménard, elle, a choisi la version express : un FaceTime. L'ex-Miss France et Miss Normandie 2010 a dévoilé sur Instagram comment elle avait appris qu'elle attendait son premier enfant et comment elle l'avait annoncé à son mari, Karim.

"Ça faisait une semaine qu'il était sûr que j'étais enceinte", explique-t-elle. "Il me questionnait tous les jours, alors j'ai fini par faire un test, mais on était à distance. Pas de grande surprise : juste un FaceTime." Simple, efficace.

Sa révélation sans chichis qui a bluffé son mari. - Capture d'écran Instagram

Une grossesse inespérée

Ce bébé est d'autant plus un miracle que Malika Ménard était persuadée de ne pas pouvoir tomber enceinte. Après deux ans sans cycles menstruels, elle pensait que la maternité était une porte fermée pour elle. Mais contre toute attente, la nature en a décidé autrement.

Sur Instagram, elle a partagé un message touchant : "Je dois vous partager un grand secret. Enfin, un secret qui est encore petit mais très précieux : depuis plusieurs mois maintenant, un miracle a pris vie à l'intérieur de mon corps et ma plus belle histoire d'amour a débuté."

Une belle histoire qui continue

D'ici quelques mois, la famille s'agrandira, et on imagine déjà les Miss en rang d'oignons pour offrir au bébé une avalanche de cadeaux et de câlins. Reste à voir si Malika Ménard partagera l'accouchement en FaceTime aussi !