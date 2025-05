People. L'ex Miss France normande Malika Ménard a accouché : découvrez le prénom très symbolique de sa fille

Pour Malika Ménard, cette fête des mères aura une saveur bien particulière. Ce dimanche 25 mai 2025, l'ancienne Miss France et Miss Normandie (sacrée en 2010), originaire du Calvados, a annoncé sur Instagram un heureux événement : la naissance de son premier enfant.

Dans une courte vidéo douce et poétique, elle dévoile pour la première fois son bébé, une petite fille prénommée Sherazade. On y aperçoit les mains de la maman, de son mari Karim, et bien sûr, celles de leur nouveau-né.

Sherazade, un prénom symbolique

"Ma petite fille, mon grand amour, Sherazade m'a offert ce rôle que je n'osais espérer", écrit Malika en légende. À 37 ans, la journaliste embrasse ce nouveau chapitre de sa vie avec émotion.

Le prénom Sherazade, d'origine persane, signifie "bien née" ou "femme de la haute ville". Un choix noble et fort de sens pour ce premier enfant, né moins d'un an après le mariage du couple.

Une pluie de félicitations du clan Miss France

Très appréciée dans l'univers Miss France, Malika Ménard a rapidement reçu une vague de félicitations. Iris Mittenaere, Sylvie Tellier, Sonia Rolland ou encore Camille Cerf ont salué l'arrivée de la petite Sherazade avec des mots tendres.

"La plus belle des mamans", "Quel joli cadeau de mai", ou encore "Tellement hâte de rencontrer ta princesse", peut-on lire parmi les nombreux commentaires de soutien.

Une nouvelle vie à trois

Discrète sur sa vie privée, Malika Ménard a choisi de partager ce moment fort avec simplicité. En quelques mots, elle dit tout : "Merci la vie pour les émotions, pour cet amour qui rime avec toujours."

Avec Sherazade, Malika et Karim entament désormais une belle aventure familiale, entourés de l'amour de leurs proches et d'une communauté fidèle.