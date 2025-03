People. "L'imprimé girafe me dégoûtait" : Malika Ménard, ex-Miss France et Miss Normandie partage tout sur sa grossesse

C'est officiel : Malika Ménard attend un heureux événement ! L'ex-Miss France, originaire de Normandie et grande fan du SM Caen, partage avec enthousiasme son quotidien de femme enceinte. Depuis l'annonce de sa grossesse, elle ne cesse d'afficher son ventre arrondi sur les réseaux sociaux, et toujours avec style.

Sport, mode et gourmandise : une grossesse bien rythmée

Pas question de mettre sa vie entre parenthèses ! Malika Ménard continue le sport (pilâtes, yoga) et garde une alimentation saine, mais gourmande. "Je n'ai pas fait de sport le premier trimestre, c'était déconseillé par ma gynéco et honnêtement je n'étais pas en état. Au 4e mois, j'ai repris Pilates mat, yoga et reformer", confie-t-elle à ses abonnés.

Un quotidien à deux, entre Paris et Marbella

Malika Ménard vit entre Paris et Marbella, et jongle entre obligations professionnelles et préparation à la maternité. "Maintenant, je fais tout à deux", plaisante-t-elle en parlant de ses rendez-vous. Invitée au défilé Paco Rabanne lors de la Fashion Week, elle a osé le ventre à l'air, avec une ceinture bling-bling et un crop top. "Mon premier show @rabanne, ma première fois à l'Unesco et ma première Fashion Week à deux. Les premières fois ont toujours quelque chose de magique", partage-t-elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒌𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒓𝒅 (@malikamenard14)

La grossesse : entre galères et moments magiques

Mais tout n'est pas que paillettes. Elle avoue avoir vécu un premier trimestre difficile : "Le cerveau humain oublie vite et ça me fascine d'ailleurs. J'ai eu un premier semestre où je me sentais d'abord extrêmement fatiguée, puis nauséeuse… Et les vomissements. Tout me dégoûtait, jusqu'à la vision de l'imprimé girafe. Depuis que j'ai retrouvé un peu d'énergie et que je sens mon bébé bouger, cela me semble bien loin."

Elle insiste aussi sur l'importance d'être bien entourée : "Ça fait du bien d'en parler, d'être soutenue, suivie, parce que l'inconnu, ça fait peur au démarrage."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒌𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒓𝒅 (@malikamenard14)

Un ventre rond… et un repose-tasse improvisé !

Avec son humour habituel, Malika Ménard ne manque pas de faire sourire ses abonnés. Elle poste des vidéos où elle utilise son ventre comme repose-tasse ou où elle plaisante sur son ventre qui, au début, ressemblait plus à un repas trop copieux qu'à une grossesse visible.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒌𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒓𝒅 (@malikamenard14)

La période actuelle lui plaît : "J'avoue que c'est un peu perturbant de voir et sentir son corps changer. La période actuelle est agréable : cette sensation exceptionnelle d'être deux."

En attendant l'heureux événement, Malika Ménard continue d'inspirer avec son énergie, son sourire et son ventre assumé. Une grossesse ultra-glamour, à la Rihanna, avec une touche bien normande !