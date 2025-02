Ex-Miss Normandie. Malika Ménard future maman : la Miss France 2010, dévoile son ventre arrondi

Malika Ménard, Miss France 2010 et Miss Normandie vient d'annoncer la nouvelle : elle est enceinte ! Et comme toute bonne annonce de grossesse digne d'Instagram, c'est avec une déclaration ultra-poétique (et un petit émoji ❤️) qu'elle a partagé la nouvelle à ses abonnés.

"Je dois vous partager un grand secret. Enfin un secret qui est encore petit mais qui est très précieux et que je chéris très fort : depuis plusieurs mois maintenant, un miracle a pris vie à l'intérieur de mon corps et ma plus belle histoire d'amour a débuté. 🩺❤️"

Oui, c'est officiel : Malika Ménard et son mari Karim vont devenir parents !

Les Miss en larmes (et en commentaires)

Evidemment, la Miss "Sororité" était au rendez-vous sous son post. Iris Mittenaere, jamais à court d'un petit cri du cœur, a déclaré :

"J'ai encore envie de pleurer en fait. Tellement d'amour pour toi… ❤️"

On sent que le bébé Ménard-Karim va avoir une bonne dizaine de marraines Miss France prêtes à le couvrir de cadeaux et d'amour.

Une grossesse rêvée (mais pas sans embûches)

Dans les colonnes de Gala, Malika Ménard a confié entrer dans son sixième mois de grossesse. Si la future maman flotte sur un nuage de bonheur, le premier trimestre n'a pas été une partie de plaisir :

"J'ai eu beaucoup de fatigue le premier mois, puis des nausées les deux suivants. Moi qui suis très gourmande, j'étais frustrée de ne plus pouvoir manger des huîtres, du fromage. J'ai aussi arrêté le café. Tout me dégoûtait."

On compatit, Malika. Passer neuf mois sans camembert, c'est un sacrifice énorme.

Retour sur un mariage de conte de fées

Avant de plonger dans les joies des couches et des nuits blanches, Malika et Karim ont eu droit à un mariage digne d'un film à gros budget. Le 13 juillet 2024, sous le soleil de Tarifa en Espagne, le couple s'est dit oui entouré d'un casting de Miss France cinq étoiles : Iris Mittenaere, Flora Coquerel, Diane Leyre, Amandine Petit, Clémence Botino… Bref, un tapis rouge version union sacrée, qui est aujourd'hui consacrée !