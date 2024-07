Miss France. Découvrez la cérémonie de mariage de Malika Ménard en Andalousie

Le mariage, organisé en plein air face à la mer, a réuni de nombreuses reines de beauté et personnalités proches du couple.

Un mariage de Miss(s)

Vêtue d'une robe bustier blanche, Malika Ménard a échangé ses vœux avec Karim, un homme d'affaires belgo-marocain de 50 ans. Le couple était entouré de plusieurs anciennes Miss France, dont Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, Clémence Botino, Sophie Thalmann, Chloé Mortaud, Diane Leyre, Flora Coquerel, et Amandine Petit. Diane Leyre, Miss France 2022, a exprimé son émotion sur Instagram en commentant une vidéo de l'arrivée de Malika à la cérémonie : "J'ai pleuré de cet instant jusqu'à la fin. Je suis si heureuse pour toi."

Tout en émotions

La cérémonie, accompagnée de violons, s'est déroulée sous le soleil. Iris Mittenaere et Flora Coquerel étaient demoiselles d'honneur. Après l'échange des vœux et des alliances, les invités se sont retrouvés dans un jardin décoré de fleurs blanches avec des arches de verdure portant des rideaux de perles semblant tomber du ciel. Bougies et lustres étaient prévus pour la réception en extérieur, pour déguster des huîtres et du caviar. Estelle Sabathier a commenté sur Instagram : "Le lieu, l'ambiance, la décoration… Tout était fait avec tellement de goût et d'élégance. C'était un moment incroyable vécu autour de malikarim."

Les festivités se sont poursuivies dimanche avec un brunch d'anniversaire pour célébrer les 37 ans de Malika Ménard.

Présence de personnalités et discours émus

Frédéric Gilbert, P.-D.G. de la société Miss France, et Arnaud Sol Dourdin, le maquilleur préféré des Miss, étaient également présents. Arnaud Sol Dourdin a partagé des moments forts du mariage, notamment les danses endiablées et les spectacles offerts aux invités.

Le surnom affectueux "Malikarim" a émergé pour désigner le couple. Estelle Sabathier a commenté : "Ce mariage était si beau, un des plus beaux que je n'ai jamais vus. Merci à tous les deux et vive l'amour avec un grand A." Clémence Botino a ajouté : "La plus belle des mariées du monde et de l'univers."

Une proposition de mariage inoubliable

Karim, discret sur sa relation avec Malika, l'avait demandée en mariage lors d'une soirée mémorable à l'hôtel Shangri-La à Paris. Il avait réservé une suite avec terrasse et vue sur la Seine, avec une joueuse de harpe et un chef étoilé pour rendre la soirée inoubliable.