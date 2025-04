People. Le sexe du futur bébé de l'ex-Miss France et Miss Normandie Malika Ménard révélé par accident par une autre ex-Miss France

On l'adore pour son franc-parler, mais cette fois, Vaimalama Chaves a peut-être parlé un peu trop vite. Présente à l'anniversaire de Flora Coquerel à Paris, la Miss France 2019 a posté une story avec le ventre arrondi de Malika Ménard. Jusque-là, rien d'incroyable… sauf que la légende disait :

"Voici la plus jeune participante à la soirée. Elle a 1,5 mois. C'est une beauté, comme sa maman."

Et bam, c'est le pronom "elle" qui fait tilt. Il n'en fallait pas plus pour affoler les fans et les réseaux : Malika Ménard attendrait donc une petite fille !

Déjà en juillet 2024, ses amies étaient présentes au mariage de Malika, célébré en grande pompe dans le sud de l'Espagne. Et quelques mois plus tard, elles l'entourent pour l'arrivée de son premier enfant. - Vaimalama Chaves via Instagram

Une erreur ou une révélation bien calculée ?

Depuis ce post devenu viral, c'est le silence radio du côté de Malika Ménard. Pas un mot, pas une confirmation. La Miss 2010 (et surtout Miss Normandie 2009), toujours très discrète sur sa vie perso, n'a ni validé ni démenti l'info. De quoi alimenter toutes les théories.

Gaffe spontanée ? Message codé ? Ou stratégie pour faire monter le suspense ?

Les paris sont lancés, mais une chose est sûre : tout le monde ne parle plus que de "la fille de Malika Ménard".

Fille ou garçon : on saura bientôt !

Pour l'instant, le mystère reste entier. Mais une chose est sûre : qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, le bébé de Malika Ménard est déjà au cœur de toutes les discussions. Et avec une telle entrée en scène, il ou elle est déjà une star en devenir.

En tout cas, merci Vaimalama Chaves pour ce moment de suspense 100% people !