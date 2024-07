Caen. Malika Ménard, Miss France 2010 et Miss Normandie 2009, est fiancée

Elle a représenté la Normandie en 2009 et la France en tant que Miss en 2010. La Normande Malika Ménard vient de faire une grande annonce sur ses réseaux sociaux, mardi 2 juillet. La jeune femme de 36 ans, ancienne Miss Calvados a annoncé s'être fiancée avec un certain Karim, un homme d'affaire belgo-marocain, selon Gala. "Vous me connaissez depuis quelques années maintenant, je suis de nature discrète sur ma vie sentimentale. Pour une fois, j'avais envie de partager avec vous, une nouvelle importante : je suis fiancée. Parce que vous m'avez porté dans les moments sombres, j'avais envie de vous apporter aussi un peu de lumière", écrit-elle.

Cette annonce a fait réagir la famille Miss France. "J'ai une poussière dans l'œil !Encore félicitations ma Malika, je vous souhaite beaucoup de bonheur", a applaudi Flora Coquerel, Miss France 2014. "Ma Malika que le bonheur t'accompagne pour toujours ! Tu le mérites", a assuré Clémence Botino, Miss France 2020. Valérie Bègue, Miss France 2008, et Sylvie Tellier ont aussi félicité les amoureux.