Cherbourg. Percutée par une voiture à Cherbourg, la grand-mère de Malika Ménard décède

Au lendemain de l'élection de sa petite fille en 2010, elle avait déclaré être "heureuse et inquiète”. Colette Leblond, la grand-mère de Miss France 2010, Malika Ménard, n'a pas survécu à l'accident dont elle a été victime jeudi 27 avril 2017 à Cherbourg (Manche).

Elle aurait eu 80 ans

Percutée par une voiture sans permis boulevard Pierre Mendes-France, conduite par un homme de 38 ans, elle avait été transportée à l'hôpital de Pasteur, où elle est décédée. Elle aurait eu 80 ans cet été.

Malika Ménard, originaire de Caen (Calvados) a partagé sa douleur sur le réseau social Instagram, quelques jours avant son décès : "Le ciel s'est assombri et tout est devenu triste. Depuis 24h un être très cher à mon coeur a besoin de moi et je dois être présente, avant qu'il ne soit trop tard (...) Je me dois d'être en Normandie auprès d'elle ..."

Un dernier hommage sera rendu à Colette Leblond, jeudi 4 mai 2017, à 14h15, en la basilique Sainte-Trinité de Cherbourg. Elle sera ensuite inhumée à Donville-les-Bains, près de Granville (Manche) où Malika Ménard a aussi d'importantes attaches familiales.

