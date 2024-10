[Vidéo]. Une Normande fait sensation à Miss Grand International… En dévoilant son crâne chauve sur le défilé

Alors que le traditionnel défilé en maillot de bain battait son plein, Safiétou Kabengele, perchée sur ses escarpins et vêtue d'un bikini doré, a offert un moment inoubliable. En croisant une autre candidate, elle a retiré sa longue perruque et l'a déposée dans les mains de sa consœur, révélant avec assurance son crâne chauve. Une action pleine de symbolisme, qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, générant des réactions enthousiastes et admiratives.

Une ascension fulgurante

A seulement 26 ans, Safiétou Kabengele n'en est pas à sa première compétition. Cette ancienne candidate à Miss Normandie avait déjà tenté sa chance dans le monde des concours de beauté, sans toutefois décrocher la couronne. Sa prestation marquante à Miss Grand International lui a valu le prix "Grand Best Performance" et une place parmi les favorites du public.

Une Normande qui fait briller la France

Originaire d'Aubevoye (Eure), Safiétou incarne une nouvelle génération de candidates qui assument pleinement leur différence et redéfinissent les standards de beauté. Avec son style unique et sa confiance en elle, elle pourrait bien ramener la couronne en France lors de la grande finale du 25 octobre. Alors, la Normandie et la France sont-elles prêtes pour une nouvelle Miss internationale ?