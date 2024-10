International. Une Normande sur le podium du concours de Miss mondial grâce à son audace !

C'est lors des premiers tours du concours, et plus particulièrement durant la présentation en maillot de bain, que Safiétou Kabengele a marqué les esprits. En enlevant sa perruque devant un public médusé, elle a suscité un buzz immédiat, partageant un message de confiance en soi qui a largement circulé sur les réseaux. Ce geste fort lui a valu une vague de soutien et d'admiration, au-delà même des frontières françaises.

Un moment de grâce suivi par des millions de spectateurs

Depuis les Philippines, lors de la finale de ce samedi, Safiétou a une nouvelle fois attiré tous les regards. Suivie par plus de 1,5 million de spectateurs en direct sur YouTube, et des milliers d'autres depuis leur poste de télévision, elle est devenue la première Française de l'histoire du concours à être autant applaudie dans les épreuves successives, culminant dans un défilé qui restera gravé dans les mémoires. Cette émission est la deuxième élection de Miss la plus suivie au monde, derrière Miss monde.

L'Euroise : mannequin et coordinatrice export

Safiétou Kabengele, 1m85 et une prestance indéniable, jongle entre son travail de coordinatrice export dans la logistique à Louviers et sa carrière de mannequin. Ce parcours impressionnant, allié à son audace, fait d'elle une figure inspirante. Elle se montre unique, défiant les codes de beauté occidentaux, le crâne rasé, fière et lumineuse.

Elle finit 4e du concours.