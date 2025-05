Belle histoire. Des étoiles dans les yeux, des petits Normands sont invités par Ousmane Dembélé au Parc des Princes

Il est né à Vernon, a grandi à Evreux et aux Andelys, et c'est sur les terrains normands qu'il a fait ses premiers dribbles. A 13 ans, Ousmane Dembélé rejoignait le Stade rennais. Aujourd'hui, il brille au Paris Saint-Germain… mais n'oublie rien de ses débuts. Samedi 17 mai, pour la dernière journée de Ligue 1, il a invité 80 enfants de l'Evreux FC 27 à vivre un moment hors du commun au Parc des Princes.

Une invitation pas comme les autres pour les jeunes d'Evreux

Face à l'AJ Auxerre, le PSG s'est imposé 3-1 dans une ambiance de fête. Mais pour ces enfants, le plus important n'était pas forcément le score. Ce samedi-là, ils ont foulé les tribunes du Parc, encouragé leur idole, et chanté en chœur "Ousmane ! Ousmane !" Des moments d'émotion captés dans une vidéo postée par le PSG :

"Merci Ousmane Dembélé pour l'invitation ! Les petits avec des étoiles plein les yeux… NOTRE FIERTÉ !", a écrit le FC Evreux sur Instagram.

"C'était mon rêve depuis que je suis petit"

Les yeux brillants, les jeunes footballeurs d'Evreux ont vécu un moment qu'ils n'oublieront pas de sitôt. "Pour certains, c'est peut-être le premier match qu'ils vont voir", glisse un éducateur, encore ému. Sur les visages, de la joie pure, et dans leurs mots, une admiration sincère : "C'était mon rêve depuis que je suis petit."

Un parcours qui inspire

Ils n'avaient d'yeux que pour Dembélé. "Il est fort hein, s'exclame l'un d'eux. Il court vite, et nous, on veut devenir des grandes stars comme lui." L'ailier du PSG, originaire de la région, représente plus qu'un simple joueur : une preuve vivante que les rêves peuvent se réaliser. Une soirée inoubliable, gravée à jamais dans les souvenirs de ces jeunes footballeurs en herbe.

Sur le compte officiel du Paris Saint-Germain, on pouvait lire ce résumé simple mais touchant :

"An unforgettable moment for these children.”

Une belle soirée… avant une finale européenne

Ce match du 17 mai, marqué par un doublé de Khvicha Kvaratskhelia et un but de Marquinhos, conclut une saison de Ligue 1 déjà remportée par le PSG. Mais pour Dembélé, l'aventure continue. Le 31 mai prochain, il disputera la finale de la Ligue des Champions, avec l'espoir de ramener un titre européen à Paris.

Depuis Evreux, le soutien ne fait aucun doute :

"Bravo Ousmane, tout le club te soutient pour la finale… et pour le Ballon d'Or… on y croit !”, a lancé le FC Evreux dans un message plein d'affection.

Un lien fort avec la Normandie

Plus qu'un simple retour aux sources, ce geste d'Ousmane Dembélé raconte une fidélité. Celle d'un joueur international à sa terre natale, à ses racines normandes, à ce petit club qui a cru en lui.