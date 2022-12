Évreux. Dembélé, Upamecano, Mandanda... Le quartier de la Madeleine en force à la Coupe du monde

À Évreux, du côté du quartier de la Madeleine, la demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc sera suivie avec une fierté toute particulière, mercredi 14 décembre. Et pour cause. Trois joueurs de l'effectif des Bleus sont originaires de ce quartier populaire et sont passés par l'effectif de l'Évreux FC 27 : Steve Mandanda, le gardien doublure d'Hugo Lloris, doyen de l'équipe de France à 37 ans, aussi passé par le HAC, Ousmane Dembélé, ailier, et Dayot Upamecano, qui a petit à petit gagné sa place de titulaire en défense centrale.

Romaric Bultel, l'actuel entraîneur de l'Évreux FC 27 a travaillé avec ces deux derniers. "J'ai eu Ousmane à 13 ans, saison 2009-2010. C'était un chambreur, très drôle, boute-en-train du vestiaire, toujours de bonne humeur, se souvient-il. Sportivement, c'était un joueur très talentueux, il était largement au-dessus."

Le coach connaît encore mieux Dayot Upamecano, actuel défenseur du Bayern Munich qui s'est imposé aux côtés de Raphaël Varane dans cette Coupe du monde. "Je l'ai eu de 2010 à 2014 pour quatre saisons. C'était un garçon très réservé, timide, calme, respectueux, l'opposé de Ousmane en tempérament. Il avait un énorme potentiel athlétique mais il fallait façonner un peu le garçon", analyse le coach.

La Madeleine, vivier pour le football

Forcément, voir ces joueurs évoluer au plus au niveau mondial est une grande fierté pour tout le club et pour la ville. Mais ce n'est pas une surprise pour Romaric Bultel, qui constate qu'Évreux est très pourvoyeur de talents. Et pas seulement dans le football. Esteban Ocon, qui a son baquet en Formule 1 sur Alpine, en est un des nombreux exemples.

Pour le foot, c'est le quartier de la Madeleine qui regorge de talents. "C'est un réel vivier avec des jeunes ambitieux et déterminés. On a un complexe sportif avec toutes les conditions pour bien bosser, une équipe éducative riche… C'est comme ça qu'on arrive à sortir des garçons."

Un regret pour Romaric Bultel et ses joueurs ? Ils ne verront pas le match ce soir car ils jouent aujourd'hui en Nationale 2 à Vannes, un match en retard de championnat. "On sera sur le chemin du retour ! On ne le verra pas à la télé mais on le suivra en direct à la radio." Nul doute que l'ambiance devrait être au rendez-vous dans le bus des joueurs. Un pronostic du technicien ébroïcien ? "Je vois une victoire 2-1 de l'équipe de France".