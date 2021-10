Jean-Jacques Goldman personnalité préférée des français en 2015

Jean-Jacques Goldman est toujours la personnalité préférée des Français, parmi 50 autres.

Une grosse performance qui le place au niveau de l'abbé Pierre et du commandant Cousteau, les seuls a avoir tenu aussi longtemps tout en haut du classement.

Autre personnalité plébiscitée par les votants, Omar Sy qui est deuxième du classement pour la cinquième fois de suite. On l'a vu cette année dans le grand succès "Jurassic World" et dans "A vif" sortis en 2015, on l'attend également dans le film "Chocolat" cette année.

L'ancienne ministre Simone Veil est de nouveau à la troisième place mais ce qui est paradoxal, c'est que cette dame de droite est beaucoup plébiscitée par les sympathisants de gauche, pour lesquels elle est numéro un.

La suite du top 10 :

Sophie Marceau (4e), Jean Reno (5e), Jean Dujardin (6e), Dany Boon (7e) et Jean-Paul Belmondo (8e). Le médecin et homme de télévision Michel Cymes (9e) et l'humoriste Florence Foresti (10e).