Les 15 perles des touristes (déjà) en vacances

Malheureusement, vous ne pouvez pas poser de jours de congés en juillet, car tous vos collègues ont des enfants, donc c'est eux d'abord, alors vous aller rester là jusqu'en août...

Histoire de se moquer d'eux, et de constater qu'ils ont vraiment besoin de vacances, voici 15 perles de touristes :

1.

L'employé de l'agence de voyage : "Je suis désolée Madame, mais il y a une petite hausse carburant sur votre dossier : le prix du pétrole a augmenté et le tour opérateur répercute la hausse sur le prix de votre dossier..."

La cliente : " D'accord... Mais qui est Oscar Burant ?"



2.

L'employé de l'agence de voyage : "Des séjours à la montagne? bien sûr, nous en avons sur brochures"

La cliente : "Brochure ? Mais c'est où ça ? Je connais pas !"



3.

"Visiter un quartier gothique vous êtes sûre ? Parce que moi, les Gothiques, ils me font un peu peur avec leurs têtes de vampires !"



4.

L'employé de l'agence de voyage : "Voici les tarifs pour les cabines intérieures, et extérieures" (extérieures = avec vue sur la mer)

Le client : "Mais pourquoi est-ce que c’est plus cher à l’extérieur ? Alors que c’est pour dormir dehors !"



5.

"J'ai réservé un bateau pour le 21 décembre, mais je suis un peu inquiète car tout le monde me dit que c'est la fin du monde… Vous comprenez, j'ai des enfants..."



6.

"Bonjour, j'ai menti à mon patron ce matin, pouvez-vous me faire une attestation certifiant que je suis venue chez vous pour acheter un billet de train ? J'ai besoin d'une excuse pour ne pas aller au travail !"



7.

"Votre agence vend-elle des billets "holocauste" ? " (comprendre "low cost")



8.

"J'aimerais me rendre en Grande-Bretagne en vibromasseur ! " (hydroglisseur, probablement)



9.

"Nous avons acheté des lunettes de soleil de ‘’Ray-Ban’’ pour cinq euros à un commerçant de rue, pour découvrir ensuite qu’elles étaient fausses"



10.

"Personne ne nous a dit qu’il y aurait des poissons dans l’eau. Les enfants étaient effrayés !"



11.

"Le Topless sur la plage devrait être interdit. Notre séjour a été foutu en l’air, mon mari a passé toute ses journées à regarder les autres femmes."



12.

"La plage était trop sablonneuse."



13.

"Durant mes vacances à Goa en Inde, j’ai été dégoûté de constater que presque tous les restaurants servent du curry."



14.

"Mon fiancé et moi avions réservé une chambre à deux lits, mais nous avons été placés dans une chambre à lit double. Nous vous tenons maintenant pour responsable du fait que je sois enceinte. Cela ne serait pas arrivé si vous nous aviez mis dans la chambre que nous avions réservée."



15.

"Nous n’avions pas été prévenus que pour passer d’une île à l’autre il fallait prendre le bateau."

Allez, tenez bon, il ne reste plus que quelques semaines avant de profiter de vos vacances ;)