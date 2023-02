Évreux. 100 000 euros, le très beau cadeau d'Ousmane Dembélé pour son ancien club

"Ousmane a toujours soutenu le club". Dans un communiqué diffusé sur les réseaux samedi 25 février, l'Évreux football club 27 (EFC) a voulu remercier le champion du monde français Ousmane Dembélé. Le joueur de 25 ans, formé à la Madeleine, est venu en aide au club évoluant en National 2, en proie à des difficultés financières. L'attaquant de l'équipe de France a fait un don de 100 000 euros à l'EFC 27. "Ousmane nous permet aujourd'hui, avec l'accompagnement de nos éducateurs et bénévoles, d'offrir à nos 700 licenciés de meilleures conditions pour pratiquer leur discipline, et suivre ses pas. Son geste généreux exprime à quel point, Ousmane n'a jamais perdu de vue son club formateur, et montre ici, la voie de l'humilité", réagit le club dans un communiqué. L'équipe euroise est aujourd'hui 9e de Nationale 2, niveau qu'elle a atteint pour la première fois de son histoire en 2022.

Formé à Évreux

Né en 1997 à Vernon dans l'Eure, Ousmane Dembélé fait ses débuts à Évreux (l'Amicale laïque de la Madelaine)) en 2004. Il poursuit son apprentissage à l'EFC, toujours à Évreux, pendant un an, jusqu'en 2010. Il quitte la Normandie cette année-là pour la Bretagne et le Stade Rennais, club dans lequel il se révèle. Sa carrière prend une tout autre dimension par la suite quand il rejoint Dortmund et l'équipe de France en 2016 puis le FC Barcelone en 2017.