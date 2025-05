People. Qui étaient les deux Normands invités en loge ultra VIP lors du match du PSG au Parc des Princes ?

Loisirs. Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions et ce n'est pas que pour ça que la soirée du 7 mai a marqué les esprits. Sur Instagram, une photo backstage a révélé la présence surprise de deux stars très "normandes" au Parc des Princes. Et pas n'importe lesquelles… Pierre Gasly et Tony Parker, fans de foot, étaient très bien entourés !