Rouen. J'ai testé l'Alpine A290, la citadine sportive de la marque dieppoise

Pas de doute, son look séduit. L'A290 d'Alpine, la première voiture électrique de la marque dieppoise, reprend quasi trait pour trait le design de la nouvelle Renault R5. Elle est produite d'ailleurs au même endroit, non pas dans l'usine dieppoise donc, mais à Douai. La Normandie reste représentée avec le moteur, fabriqué à l'usine de Cléon. Alors quelle différence avec la Renault 5 pour en faire une Alpine ? "Elle est plus longue de 6cm et plus large de 5cm", me fait remarquer Manon Piscou, spécialiste A290 au centre Alpine de Rouen. Elle fait pourtant 50kg de moins, avec un châssis sport, des suspensions hydrauliques et les mêmes freins que sur l'A110. Les jantes et les pneus dévoilent aussi le caractère de la voiture. Les détails design ? Le logo Alpine et les drapeaux tricolores qui s'affichent fièrement, et surtout, ces petits X placés à l'avant, que l'on retrouve aussi à l'intérieur des optiques de phares, références au passé glorieux de la marque en rallye. A l'intérieur, le tableau de bord est le même que chez la petite sœur de Renault. Mais la colonne centrale et le volant sont, là encore, empruntés à l'A110. Les finitions et l'habillage en cuir, ou en cuir et tissu selon le niveau de finition, sont sobres et du plus bel effet. Je dois dire que je suis pressé de m'installer au volant pour quelques minutes de conduite autour de Rouen. Pas un bruit au démarrage, bien sûr, c'est une 100% électrique, les puristes devront s'y habituer… La prise en main est vraiment facile et très vite, on ressent la nervosité de la voiture, et la manière dont elle est scotchée à la route dans les virages serrés.

Sur le volant, le bouton rouge "Overtake" déclenche instantanément la puissance maximale de la voiture.

Le bouton "Overtake", clin d'œil à la F1

Mais à quoi donc sert le bouton rouge, immanquable sur le volant ? Toute personne normalement constituée à envie d'appuyer dessus, me dis-je. Ce bouton est en fait un petit clin d'œil à la Formule 1, appelé "Overtake", comme "Doubler" en anglais. Appuyer dessus déclenche la puissance maximale de la voiture pour quelques secondes. De quoi réaliser un 0 à 100km/h en 6,4s ! Et activer les zygomatiques. Je pourrais bien m'y habituer… L'autonomie est annoncée à 380km, comptez plutôt 320 à 340km en utilisation réelle. Deux motorisations existent avec une version 180ch et une version 220ch. Côté budget, la citadine sport n'est évidemment pas pour toutes les bourses… Comptez autour de 38 000€ pour l'entrée de gamme, 46 000 hors option pour l'A290 1re édition (hors bonus écologique). Le prix du plaisir et du "made in France".

Pratique. Des essais sont proposés au centre Alpine de Rouen, 184 avenue du Mont Riboudet.