Automobile. Le premier centre Alpine de Seine-Maritime ouvre ses portes

"C'est un peu comme une boîte dans laquelle on met un bijou, c'est un écrin pour mettre en valeur les voitures", résume Victor Mary, directeur marketing de Mary automobile qui ouvre le nouveau centre Alpine à Rouen, le 30e de France.

Il s'agit aussi du premier pour la Seine-Maritime et l'Eure à exposer et proposer à la vente les voitures de la marque dieppoise. Les différentes déclinaisons de la petite sportive peuvent y être admirées : A110, A110 R, A110 S ou A110 GT. Pour l'ouverture, mercredi 24 janvier et jusqu'au vendredi 26, une Formule 1 trône aussi dans le centre. "C'est une vraie, pas une maquette, la F1 qui roulait en 2018 !", détaille Victor Mary.

La F1 Alpine de 2018 est exposée au centre Alpine jusqu'au vendredi 26 janvier.

Le plaisir des yeux

L'attente était grande sur ce centre, selon Victor Mary, qui ne parle pas de "vendre des Alpine" mais plutôt "d'accompagner les acheteurs". "On en aura 76 à vendre en 2024 donc on aura plus de demandes que de ventes." Des essais seront bientôt possibles pour les potentiels acheteurs.

Et puis, le centre sera l'occasion de mettre en avant le développement futur de la marque. "Dès le mois de juin, on va ouvrir les commandes pour l'A290, une quatre places 100 % électrique qui sera une petite fusée, une catapulte comme on dit chez nous." D'ici 2030, sept modèles existeront dans la gamme avec notamment un coupé, un cabriolet ou deux SUV. Les éditions limitées se multiplient en attendant, avec notamment l'A110 R Turini, récemment.

L'équipe du centre promet aussi d'organiser rapidement des événements "avec les gens qui sont intéressés ou des 'Alpinistes' pour des balades ou des sorties sur circuit".