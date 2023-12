Dieppe. La nouvelle Alpine A110 R Turini, la plus sportive de toute, bientôt en production

C'est la toute dernière venue de la gamme A110 d'Alpine. La célèbre marque dieppoise, propriété du groupe Renault, a dévoilé l'A110 R Turini, une nouvelle version qui vient en complément de l'A110 R actuelle, version déjà sportive de la berlinette.

"La plus radicale des A110"

Cette version est "équipée de jantes en aluminium GT Tace 18 pouces noir mat pour offrir plus de polyvalence sur la route", précise la marque. Cette A110 R Turini, baptisée ainsi en référence au célèbre col de Turini dans les Alpes françaises, emprunté par le Rallye Monte-Carlo, est disponible à la commande depuis ce mardi 5 décembre. Comptez tout de même en prix d'appel 106 000€… "C'est la plus radicale des A110, plus basse, plus rapide et plus dynamique", décrit encore la marque, avec son moteur de 300 chevaux et 340 Nm. Elle peut atteindre (sur circuit bien sûr) la vitesse de 280km/h et intègre le carbone, matériau issu de la F1 pour sa légèreté. La production doit débuter en mars 2024 à Dieppe.

Le reste de la gamme évolue également, notamment en termes de prix. L'Alpine A110 "originelle" passe désormais à 65 000€, enrichie notamment de jantes Sérac de 18 pouces et d'un pédalier sport avec repose-pied en aluminium.