Dieppe. Dieppe : Alpine, la renaissance d'un joyau de l'industrie normande

"C'est une voiture exceptionnelle. Je pense que je vais l'emmener". Jeudi 14 décembre 2017, quelques tours de roues au volant de la nouvelle Alpine A110 sur la piste d'essai de l'usine Alpine de Dieppe (Seine-Maritime) ont suffit à ramener Bruno Le Maire à une joie d'enfant. "Comme un gosse qui a rêvé sur Alpine quand il avait 10 ou 12 ans", se remémore le ministre de l'Économie et des Finances.

Un fleuron de l'industrie normande

Aux côtés de Carlos Ghosn, le PDG du Groupe Renault, et d'élus locaux comme le député Sébastien Jumel, Bruno Le Maire a fait le déplacement pour inaugurer officiellement la chaine d'assemblage de cette nouvelle voiture. Face aux salariés réunis devant son pupitre, le ministre s'est dit "heureux de savoir qu'il y a des composants normands dans cette voiture, comme les baffles qui contiennent du lin normand".

Le ministre de l'économie @BrunoLeMaire est en visite dans l'usine @alpine_cars de #Dieppe pour saluer le savoir-faire de la marque. pic.twitter.com/ZQhQEelVjj — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 14 décembre 2017

Carlos Ghosn, lui, a rapellé les efforts consentis depuis 2012 pour redonner vie à la marque née à Dieppe dans les années 1950. Par exemple, 36 millions d'euros d'argent public et privé ont été investis sur le site et le nombre d'employés est passé de 220 à 392 en trois ans. Le tout pour développer une voiture de luxe censée incarner le chic à la française.

"Il y a peu de volume mais beaucoup de passion, illustrait Carlos Ghosn. En un an ici, on produit autant de voitures qu'en quelques jours à Flins ou à Douai." Quand on entend le moteur vrombir, quand on voit le sourire sur les visages des fans de la marque et le dynamisme que l'usine créé sur le bassin dieppois, ce temps passé sur chaque voiture n'est pas perdu.

A LIRE AUSSI.

L'Alpine fait son grand retour à l'usine Renault de Dieppe

Signatech Alpine, une équipe à l'accent normand aux 24 Heures du Mans