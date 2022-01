Dieppe. L'Alpine fait son grand retour à l'usine Renault de Dieppe

Plus de 20 ans après l'arrêt de sa production, en 1995, l'Alpine fait son grand retour à l'usine Renault, à Dieppe (Seine-Maritime). La ligne de production de la nouvelle Alpine A110 est inaugurée jeudi 14 décembre 2017, en présence du PDG de Renault, Carlos Ghosn et de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances.

Ils découvriront l'usine dieppoise qui a été remise à niveau ces derniers mois pour pouvoir assurer la production de l'Alpine. Carlos Ghosn et Bruno Le Maire pourront aussi voir la voiture sur la piste d'essai. parmi les personnes présentes lors de cette inauguration, il y a aussi André Desaubry, le président de l'Amicale des anciens d'Alpine de Dieppe, qui ramènera avec lui d'anciens modèles d'Alpine dont une célèbre berlinette.

• André Desaubry était l'invité de Tendance Ouest jeudi 14 décembre 2017 :



Plusieurs milliers de passionnés d'automobiles ont déjà réservé leur Alpine dont les premières livraisons auront lieu au premier semestre 2018.

