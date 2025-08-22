Seine-Maritime. Deux adolescentes grièvement blessées après un accident de trottinette

Deux adolescentes circulant une sur trottinette électrique ont eu un accident avec une voiture, jeudi 21 août vers 13h30, rue Claude Bernard à Port-Jérôme-sur-Seine. Elles sont âgées de 15 et 13 ans. Les deux victimes ont été grièvement blessées. Elles ont été transportées par hélicoptère vers le CHU de Rouen.

L'âge minimum sur une trottinette électrique : 14 ans

La police rappelle que l'usage de la trottinette électrique est interdit à deux et qu'il faut être âgé d'au moins 14 ans pour en pratiquer.