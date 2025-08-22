En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Seine-Maritime. Deux adolescentes grièvement blessées après un accident de trottinette

Sécurité. Deux jeunes filles, qui circulaient sur une trottinette, ont eu un accident avec une voiture, jeudi 21 août à Port-Jérôme-sur-Seine. Les deux adolescentes ont été transportées au CHU de Rouen par hélicoptère.

Publié le 22/08/2025 à 11h52 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Deux adolescentes grièvement blessées après un accident de trottinette
Deux adolescentes ont été grièvement blessées sur une trottinette électrique après un choc avec une voiture. - Vital Ligan

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Deux adolescentes circulant une sur trottinette électrique ont eu un accident avec une voiture, jeudi 21 août vers 13h30, rue Claude Bernard à Port-Jérôme-sur-Seine. Elles sont âgées de 15 et 13 ans. Les deux victimes ont été grièvement blessées. Elles ont été transportées par hélicoptère vers le CHU de Rouen.

L'âge minimum sur une trottinette électrique : 14 ans

La police rappelle que l'usage de la trottinette électrique est interdit à deux et qu'il faut être âgé d'au moins 14 ans pour en pratiquer.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Seine-Maritime. Deux adolescentes grièvement blessées après un accident de trottinette
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple