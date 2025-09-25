Près d'Yvetot. Accident entre une voiture et un utilitaire : cinq victimes, dont un bébé de 13 mois

Un terrible accident a eu lieu mercredi 24 septembre peu avant 19h30, route d'Allouville-Bellefosse à Valliquerville.

Un bilan lourd

Une voiture et un utilitaire se sont percutés. Le choc a été violent. Le bilan est lourd.

Une femme de 39 ans et un homme de 64 ans ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés en urgence absolue vers le CHU de Rouen.

Deux enfants, de 13 ans et 13 mois, ont été légèrement blessés et transportés vers l'hôpital Monod du Havre.

Un homme de 40 ans, très légèrement blessé, a été laissé sur place après avoir été vu par un médecin du Smur.

19 pompiers

L'intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et sept engins. La D34 a été coupée à la circulation dans les deux sens, le temps de l'intervention des secours.

• A lire aussi. Orne. Le Château de Médavy en feu, les deux tiers de l'édifice sont touchés