En ce moment Me gustas tu Manu CHAO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près d'Yvetot. Accident entre une voiture et un utilitaire : cinq victimes, dont un bébé de 13 mois

Sécurité. Une voiture et un utilitaire se sont percutés mercredi 24 septembre à Valliquerville. On déplore deux blessés en urgence absolue, une femme de 39 ans et un homme de 64 ans. Deux enfants, de 13 ans et 13 mois, ont été légèrement blessés.

Publié le 25/09/2025 à 08h32 - Par Gilles Anthoine
Près d'Yvetot. Accident entre une voiture et un utilitaire : cinq victimes, dont un bébé de 13 mois
Un accident entre une voiture et un utilitaire a fait deux blessés en urgence absolue. Deux enfants ont aussi été légèrement blessés. - Le Courrier Cauchois - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un terrible accident a eu lieu mercredi 24 septembre peu avant 19h30, route d'Allouville-Bellefosse à Valliquerville.

Un bilan lourd

Une voiture et un utilitaire se sont percutés. Le choc a été violent. Le bilan est lourd.

Une femme de 39 ans et un homme de 64 ans ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés en urgence absolue vers le CHU de Rouen.

Deux enfants, de 13 ans et 13 mois, ont été légèrement blessés et transportés vers l'hôpital Monod du Havre.

Un homme de 40 ans, très légèrement blessé, a été laissé sur place après avoir été vu par un médecin du Smur.

19 pompiers

L'intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et sept engins. La D34 a été coupée à la circulation dans les deux sens, le temps de l'intervention des secours.

• A lire aussi. Orne. Le Château de Médavy en feu, les deux tiers de l'édifice sont touchés

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près d'Yvetot. Accident entre une voiture et un utilitaire : cinq victimes, dont un bébé de 13 mois
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple