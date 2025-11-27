Près de Rouen. La police lance un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante d'une mineure

La police de Rouen lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une jeune adolescente. Louanne Caufourier s'est enfuie de son collège de Canteleu depuis le 7 novembre dernier. Depuis, elle a été aperçue au centre commercial de Saint-Sever. Elle est restée en contact avec ses parents via des SMS.

L'adolescente mesure 1m60, avec des cheveux châtains, longs et lisses. Elle est très mince. Au moment de sa disparition elle portait un survêtement noir de marque Under Armor.

Si vous pensez avoir des éléments permettant de la localiser, vous pouvez contacter l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.