BD. La maison d'édition Petit à Petit lance une boutique éphémère à Rouen pour les fêtes de fin d'année

Culture. Ouvert mi-novembre rue de l'école à Rouen, la boutique permet de découvrir tout le catalogue de la maison d'édition locale Petit à Petit. Elle est ouverte jusqu'à la fin de l'année.

Publié le 27/11/2025 à 11h47 - Par Alexandre Leno
De gauche à droite, Pauline Veschambes, responsable éditoriale chez Petit à Petit, Matthieu Collet gérant de Lumière d'août et Amandine Lefebvre, responsable de la communication chez Petit à Petit.

La boutique a ouvert ses portes aux alentours du 12 novembre, rue de l'Ecole dans le centre historique de Rouen, juste en face de la librairie BD Lumière d'août. Les deux établissements travaillent ensemble, Lumière d'août assurant l'encaissement des ventes de BD du magasin éphémère Petit à Petit qui est ouvert, en principe, jusqu'à la fin de l'année. A l'intérieur on peut y retrouver tout le catalogue de l'éditeur rouennais spécialiste du Docu-BD soit quelque 200 références. Mais en tout, ce sont 250 titres qui sont exposés dans la salle si l'on ajoute les ouvrages de la maison d'édition nantaise Ici même qui s'est associée au Normand.

"On a rarement l'occasion de montrer l'ensemble du catalogue"

"L'idée c'est bien d'être présent pour les fêtes de fin d'année, explique Amandine Lefebvre, responsable de la communication des éditions qui accueille et conseille le public. On a rarement l'occasion de monter au public l'ensemble du catalogue hormis lors de gros événements comme le festival NormandieBulle à Darnétal". C'est aussi l'opportunité pour la maison d'édition de faire se rencontrer les lecteurs et les auteurs affiliés à la maison d'édition. Six rencontres sont ainsi proposées, c'est-à-dire une chaque samedi jusqu'à la fin de l'année. Pour ce samedi 29 novembre, la maison d'édition propose à la boutique une dédicace de Julien Hugonnard-Bert qui a travaillé sur le dernier né de la collection Docu-BD pop rock consacré à The Cure. "Il nous a accompagnés sur la réalisation de la couverture et d'un chapitre de la BD, explique Amandine Lefebvre, la particularité de cette collection c'est de faire travailler un collectif de dessinateurs, chacun va donner sa vision esthétique d'un artiste ou d'un groupe." Toujours pour Petit à Petit, l'auteur normand a publié également sur l'histoire de Rouen avec d'autres pour la collection des villes en BD.

La maison d'édition aime d'ailleurs cultiver cet aspect local et familial. "C'est lié à l'historique de la maison, son fondateur Olivier Petit est un Rouennais qui est lui-même auteur, poursuit Amandine Lefebvre, Petit à Petit a fait aussi son retour en 2016 avec la BD consacrée à l'histoire de Rouen… On a une appartenance à ce territoire qu'on chérit beaucoup."

Petit à Petit c'est aussi tout un catalogue de BD fiction comme RIP le titre phare de la maison d'édition qui plonge le lecteur dans un thriller sombre sur 6 tomes. La saga de Gaëtan Petit, alias Gaët's doit d'ailleurs être adapté en série TV. Parmi les nouveautés également, Fan Man, L'homme au ventilo de Gaët's et Julien Monier ou encore Un léger goût sous le palais d'Etienne Friess et à nouveau Gaët's.

