Bande dessinée. Adaptation de RIP en série, BD pour enfants, polars… Les 1 000 projets de l'auteur rouennais Gaët's

Le Rouennais Gaëtan Petit, alias Gaët's, est en dédicace à Darnétal au festival de bande dessinée Normandiebulle, samedi 28 et dimanche 29 septembre. Avec son compère Julien Monier, avec qui il a signé la célèbre série RIP, ils sont les invités d'honneur de ce rendez-vous devenu incontournable en France pour le neuvième art. Il se confie sur la multitude de projets qui l'attendent.

Qu'est-ce que ça représente pour vous le festival Normandiebulle ?

"Depuis tout petit, je viens au festival de BD de Darnétal. Je venais lire et acheter mes premières BD. Puis, petit à petit, je suis venu les dédicacer. Là, c'est une consécration pour nous d'en être les invités d'honneur. Le festival grandit. Il y a de plus en plus d'auteurs invités. Ca fait vraiment un beau festival, qui commence à concurrencer les plus gros."

Votre actualité, c'est la sortie de Dinodyssée, aux éditions Le Lombard. Vous changez d'univers avec une BD jeune public…

"C'est une passion que j'ai depuis longtemps, une fascination même, pour les dinosaures. Ca va plaire aux petits comme aux grands, avec des références à Jurassic Park ou aux dessins animés de notre enfance. On va suivre les aventures d'une bande de dinosaures aux pattes cassées. Ce ne sont pas les plus courageux. Le héros, Véloce, un vélociraptor, a peur des moustiques. Ils vont partir en aventure pour savoir quelles sont ces boules de feu qui tombent du ciel, mais aussi parce que les mammifères leur prédisent une fin sombre. Eux ne veulent pas en entendre parler. C'est avec Clotilde Goubely au dessin. C'est sa première BD, et son dessin est merveilleux avec des petites trognes bien sympathiques pour nos dinosaures."

Votre plus gros succès, c'est la BD RIP avec Julien Monier, aux éditions rouennaises Petit à petit. Quel est le style de cette BD ?

"C'est un polar. C'est un challenge, très cinématographique, une histoire à tiroir dans laquelle on suit des portraits de personnages, rendant le lecteur complice des histoires des personnages. Y'a un côté un peu art gothique, une double narration que j'aime bien reprendre. Il y a beaucoup de cliffhangers, de suspense, de twist. Les inspirations, c'est Audiard, Fincher, Scorsese, Tarantino…"

Une BD très cinématographique, dites-vous. Est-ce qu'elle pourrait être adaptée pour la télévision ?

"On croise les doigts ! C'est dans les tuyaux. Morgane production a acheté les droits. Je coscénarise avec Nicolas Peufaillit, qu'on a vu au scénario pour le film Un Prophète. Mais pour l'instant, c'est très long. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'étapes, des plateformes à séduire… On serait vraiment trop contents que ça marche mais on ne peut pas encore trop s'emballer. C'est un rêve et ça a toujours été un objectif. J'y crois ! J'espère que ça va le faire."

D'autres projets à venir ?

"Plein de choses ! Avec Julien Monier, on a deux autres projets en cours. L'un des deux sort en janvier aux éditions Petit à petit. C'est Fan man, l'homme au ventilo, une adaptation d'un roman des années 70 de William Kotzwinkle. C'est complètement farfelu. On suit les déambulations d'un doux dingue dans les rues newyorkaises, qui a une lubie : faire la chorale de l'amour avec des jeunes femmes qui chantent dans des ventilateurs… C'est barré, entre Las Vegas parano et Don Quichotte. On va aussi adapter le roman de Gringe, le rappeur des Casseurs flotteurs, Ensemble on aboie en silence, qui traite de la schizophrénie de son frère. Un roman passionnant qu'on va mettre en images. On reviendra ensuite à une série de polar."