Darnétal. Festival de bande dessinée : Normandiebulle, le bon goût de la bulle normande !

Ce festival de la bande dessinée à Darnétal est désormais une référence au niveau régional comme au niveau national. Si son objectif est bien sûr de célébrer la BD sous toutes ses formes, le festival défend cependant la création normande. "Cette année, 30% de nos éditeurs sont normands et de nombreuses maisons d'édition locales participent", précise Gaulthier Aubert, qui planche sur l'organisation de l'événement. Parmi les abonnés à l'événement, le public aura l'occasion de retrouver Emem, Fred Duval ou encore Steve Baker.

La BD sort de sa case

"Ces auteurs désormais reconnus jouent aussi un rôle de transmission. Sur le festival, lors des rencontres tremplins, ils distillent des conseils avisés à de jeunes auteurs. Le festival prépare ainsi la BD de demain, notamment avec les concours amateurs ou les ateliers d'écriture qui encouragent la créativité locale." Cette année encore, les Normands sont mis à l'honneur grâce aux invités eux-mêmes, Gaët's et Julien Monier.

"Ils ont eux-mêmes des pratiques très éclectiques dans leurs BD, notamment inspirées par la musique." Le festival prône la BD partout et pour tous. "Le festival agit pour favoriser l'accessibilité de la BD à tous en proposant des lectures pour le public carcéral en amont, par exemple, mais aussi en diffusant son action sur l'ensemble du territoire de la métropole via des rencontres et des expositions gratuites qui prolongeront aussi le plaisir des festivaliers en bibliothèque, dans des librairies, des salles de spectacle et même dans des bars", insiste Gaulthier Aubert.

Sur le festival, on retrouve sous la yourte des spectacles tout public comme la lecture dessinée de Anuki, des conférences et des expositions sous le petit chapiteau qui explorent en particulier le lien entre musique et BD, des ateliers sous le grand chapiteau et les stands des librairies, des maisons d'édition et les auteurs en signature sous le tennis couvert et les expositions consacrées aux invités d'honneur. Ici, le festivalier n'est plus seulement spectateur mais devient acteur de l'événement !

Pratique. Les 28 et 29 septembre. Tennis couvert de Darnétal. Tarifs : 0 à 6,5€. Normandiebulle.com