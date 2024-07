Darnétal. Trois hommes interpellés et placés en garde à vue pour violences volontaires

Un homme a été blessé en pleine rue. C'est ce qui s'est produit, mercredi 3 juillet, route de Darnétal à Rouen, vers 21h10. Un homme âgé de 37 ans, blessé au niveau de l'épaule, a été pris en charge par les pompiers.

Une affaire qui aurait pu virer au drame

Ce jour-là, une équipe de Police secours est intervenue au niveau d'un arrêt de bus situé route de Darnétal à Rouen vers 21h15 pour une rixe entre quatre personnes. Arrivés sur place, les policiers ont constaté que leurs collègues de la police municipale étaient déjà là. Ces derniers leur ont donné des informations sur la situation : ils se trouvaient avec l'amie de la victime, un homme âgé de 37 ans au sol, et ont déclaré que les pompiers avaient été prévenus.

La femme, âgée de 31 ans, "a déclaré qu'elle circulait en voiture et qu'elle s'est aperçue qu'une voiture les suivait depuis un long moment" avec son ami de 37 ans, indique la police. Ce dernier "est descendu pour demander aux trois hommes âgés de 26,30 et 38 ans, de cesser de les suivre", avec leur BMW. Cette réaction n'ayant pas plus aux trois hommes, ils sont descendus de leur voiture et ont commencé à le frapper "avec une clé à molette et à lui donner des coups de poing et de pied", poursuit la police.

Une description claire des hommes violents

Selon les forces de l'ordre, l'amie de la victime "a pu décrire parfaitement les auteurs parce qu'elle les a pris en photo". Elle a également indiqué qu'ils se trouvaient au niveau du square Jacquard de Darnétal. Les policiers accompagnés de la brigade canine se sont rendus sur place et ont vu les trois hommes correspondant à la description. Ils les ont ensuite interpellés puis placés en garde à vue pour violences volontaires.