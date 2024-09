Normandie. Le rappeur Gringe sort "Hypersensible" : "Je suis impatient de retrouver les Caennais !"

Sorti le 20 septembre, le nouvel album de Gringe, Hypersensible, inclut une collaboration avec Orelsan sur le morceau Feelings. Le rappeur caennais se confie.

Quels sont les thèmes que vous abordez dans ce deuxième album ?

"Je parle de plein de choses, de la famille, des relations, de la santé mentale. Des thématiques personnelles, que j'ai voulu aussi élargir sur le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Par exemple le morceau Du plomb parle des violences policières et du climat politique et social du pays. Le titre Effet de surplomb, interroge davantage mon humanité personnelle."

Quel est votre rapport à l'écriture ?

"J'ai la fièvre de l'écriture. Pour moi, c'est une manière de me connaître mieux, c'est un peu thérapeutique. Cet album, j'aurai pu en faire un bouquin, mais j'avais envie de le poser en musique."

Le 30 novembre, vous serez au Cargö

et c'est déjà complet.

Comment avez-vous réagi ?

"Caen, c'est ma ville de cœur. J'y ai passé mes plus belles années, c'est aussi ici que j'ai fait la rencontre d'Orelsan. Les Caennais ont rempli la salle très vite et symboliquement, ça me touche énormément. Déjà à l'époque de mon premier album L'Enfant lune, j'ai le souvenir d'un concert au festival Beauregard, c'était fou furieux. Je suis hyper impatient de retrouver le public caennais !"

Orelsan a annoncé un prochain film.

Est-ce qu'on pourra vous voir à l'écran ?

"Je ne sais pas du tout ! A chaque fois, je lâche des informations importantes sans faire exprès. Alors je ne dis plus rien sur les projets d'Orelsan, je me tais à tout jamais (rires)."