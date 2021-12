Caen. De belles affiches au Cargö pour la nouvelle saison

Le Cargö, la salle située sur le port de Caen accueillera une belle programmation pour sa nouvelle saison.

Le vendredi 4 octobre 2019, le chroniqueur Guillaume Meurice débarque avec son groupe de rock "The Disruptives". Textes engagés et drôles à écouter sur des riffs de guitare aux teintes de punk.

Après avoir fait "jumper" le festival Art Sonic à l'été 2019, le rappeur Kikesa sera de passage en Normandie pour une date caennaise le samedi 9 novembre 2019.

Le public avait pu les retrouver sur la scène du Tendance Live de Granville le 14 juin 2019 dernier, les nordistes de Skip The Use se reforment et feront étape au Cargö le mercredi 13 novembre 2019. Une nouvelle formule pour Matt Bastard et consorts qui déménagent toujours autant sur scène.

Le lendemain, jeudi 14 novembre 2019, ambiance plus planante mais tout aussi intense avec le groupe de raggae Dub Inc. Référence du style en France, le groupe rhodanien enchaîne les dates partout dans le monde. Leur passage en Normandie est toujours un moment attendu par les fans... Le concert est déjà complet !

Le Cargö enchaînera avec Bilal Hassani le vendredi 15 novembre 2019. Lui aussi était passé à Granville à l'occasion du Tendance Live et lui aussi passera dans le Calvados en fin d'année 2019.

Autre artiste à l'énergie débordante, Silvan Areg se produira sur la scène du Cargö le jeudi 28 novembre 2019... Après un premier passage en Normandie à l'occasion du Tendance Live de Cherbourg le vendredi 27 septembre 2019.

Le samedi 7 décembre 2019, le rock sera de retour au Cargö avec le classique "Tribute Fest". Onzième édition pour cette soirée de reprises avec au menu cette année The Jack (ACDC), Give It Away (Red Hot Chili Peppers), Zep Set (Led Zepplin) et Muse Project (Muse).

La salle du Cargö, ce n'est pas que de la musique. C'est aussi de l'humour. Le mercredi 22 janvier 2020, le détonnant Roman Freyssinet viendra défendre son spectacle après avoir été mis en lumière dans l'émission Clique sur Canal +.

Enfin, samedi 8 février 2020, Gauvin Sers viendra interpréter son deuxième album "Les Oubliés" qu'il était venu présenter au public d'Alençon lors d'un Tendance Live à la salle de l'Anova le vendredi 18 janvier 2019.