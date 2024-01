Mézidon Vallée d'Auge. Les temps forts culturels à ne pas manquer cette année

De nombreuses stars françaises viennent se produire sur les scènes de Caen et son agglo en 2024, pour faire rire le public ou les emmener dans leur univers musical.

Des temps forts dès le début d'année

Christophe Maé lance les festivités au Zénith de Caen dès le 27 janvier, avec sa tournée Carnet de voyage. Grand Corps Malade et Calogero le suivent, les 28 et 31 janvier. Vous aurez aussi l'occasion de voir Slimane, en tournée dans toute la France. L'artiste s'arrêtera au Zénith le 17 février. Au Cargö, ce début d'année est le moment idéal pour (re)découvrir de jeunes artistes audacieux, notamment Kalika le 27 janvier, mais aussi Eddy de Pretto le 24 février, qui se produit à guichets fermés.

Entres artistes locaux et stars françaises

Au BBC, Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair, ce sont Pierre de Maere, dans une salle comble, et Maëlle qui ouvriront la scène pop, le 1er et le 14 février. Le mois de mars sera l'occasion pour les Caennais d'écouter des artistes locaux montants. Joseph Kamel sera sur scène le 21 mars, pour présenter son nouvel album Miroirs. Le 29 mars, ce sera au tour de GaBlé et Samba de la Muerte.

Le groupe caennais Samba de la Muerte se produira, avec GaBlé, au Big Band Café le 29 mars 2024.

Ne manquez pas non plus des voix puissantes : Chimène Badi chantera à la Loco à Mézidon le 16 mars, l'occasion de redécouvrir Edith Piaf. Un peu plus tard dans l'année, d'autres artistes français passeront par Caen : MC Solaar qui affiche complet au Cargö le 6 avril, ou bien M. Pokora, à retrouver pour sa tournée anniversaire le 24 mai au Zénith.

Si vous êtes plutôt branchés comédie, vous pourrez aussi retrouver l'indémodable Diner de cons de Francis Veber, du 14 au 19 mai au Théâtre à l'Ouest de Caen. Il y a aussi de nombreux stand-up grinçants avec par exemple Alexandre Kominek, les 27 et 28 septembre, ou Redouanne Harjane les 20 et 21 novembre.

Une fin d'année sensationnelle

Côté concerts, vous aurez le choix entre The final fucked up tour de Shaka Ponk le 6 novembre ou le Dernier Tour de Gims le 9 novembre, au Zénith. Pour terminer l'année, le Cargö propose un concert heavy metal d'Ultra Vomit, le 6 décembre.