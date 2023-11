Neuvième art. Rouen, vivier de talents pour la BD 

Autant le dire tout de suite. Ce n'est pas exactement Paris ou Angoulême, terres de bande dessinée par excellence. Mais Rouen a une place de choix sur la carte des villes qui compte pour le neuvième art : une maison d'édition, des librairies spécialisées et un vrai vivier d'auteurs, dessinateurs, coloristes y sont installés. "Il peut y avoir une explication historique", se risque Fred Sendon-Papillon, de la librairie Au Grand nulle part. Et il cite, comme beaucoup, le dessinateur Olivier Vatine. Avec Thierry Cailletaux, ils ont eu beaucoup de succès avec la BD de science-fiction Aquablue, dès 1988, vite éditée par Delcourt. "Ils ont beaucoup inspiré les jeunes, ont été des parrains et ont accompagné pas mal d'auteurs", estime le libraire. Une école issue des Beaux-Arts et de la classe Art plastique du lycée Jeanne-d'Arc. Un grand nom actuel de la BD franco-belge rouennaise, Fred Duval, reconnaît cette spécificité locale, même si elle n'a pas la même saveur aujourd'hui, selon lui. "Il y a 30 ans, il y avait 500 nouveautés par an. Aujourd'hui, il y a un joli vivier mais avec plus de 6 000 nouveautés par an. Des auteurs, il y a en a partout", livre-t-il. Le scénariste star identifie malgré tout une douzaine d'auteurs professionnels, dont c'est l'activité principale, et reconnaît la belle diversité de l'offre portée notamment par les trois libraires spécialistes du centre-ville. "Avant, Rouen était connue pour la BD, aujourd'hui elle se défend," résume-t-il.

Un petit milieu connecté

Un microcosme peut-être resserré, mais toujours très connecté. Des repas d'auteurs sont même organisés pour faciliter les échanges de contacts, les projets communs, les bons conseils dans une certaine confraternité, toute rouennaise. "On le faisait mensuellement, mais c'est un peu moins fréquent depuis la Covid", reconnaît tout de même Erick Lasnel, alias Ceka, autre scénariste rouennais. Dans cet univers depuis 20 ans, il juge malgré tout que Rouen, et même plus largement la Normandie, comporte une belle concentration d'auteurs. Un dynamisme porté aussi par d'importants festivals de BD à Darnétal, Dieppe ou Evreux. Rouen a aussi sa maison d'édition spécialisée, Petit à petit, qui, depuis 2015, s'est relancée avec une spécialisation dans le genre de la docu BD.

Le docu BD à la Rouennaise

Un style assez unique qui mêle les planches et les pages documentaire. Les séries sur les villes fonctionnent bien, avec plus de 15 000 exemplaires vendus pour le 1er tome sur Rouen, sorti en 2015. Ont suivi Dieppe, Nantes, Rennes ou Le Havre, avec un nouveau tome sorti en ce mois de novembre. "C'est toujours un travail collectif et on fait appel à des dessinateurs et des scénaristes locaux", explique Pauline Veschambes, directrice éditoriale. Le concept s'est décliné notamment sur l'univers de la musique, avec une BD docu sur le métal et une autre sur Ottis Redding qui viennent de sortir. Le nouveau projet de la maison d'édition : une série sur les grands faits divers avec, en premier numéro, La Traque, consacré à l'affaire Dupont de Ligonnès, disponible depuis le mercredi 15 novembre. Un numéro sur l'affaire du Petit Grégory est en projet. Il reste néanmoins difficile, pour les éditeurs comme les auteurs, de se faire une place. Car si le marché global de la BD a doublé en 10 ans avec plus de 85 millions d'exemplaires vendus en 2022 (mangas compris), les sorties, elle, ont été multipliées par 10.