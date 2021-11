Notre BD coup de cœur à Rouen : Jim Hawkins "Sa version personnelle de l'Île au trésor" (épisode 2/4)

Des animaux et des histoires de pirates

Suite de notre série sur les coups de cœur BD dessinés ou scénarisés par des Rouennais. Aujourd’hui, zoom sur le premier tome de Jim Hawkins, Le testament de Flint, par Sébastien Vastra. Le pitch, où tous les personnages sont des animaux : Jim Hawkins est passionné par les pirates. Ce jeune lion de 16 ans vit dans une auberge tenue par ses parents, jusqu'au jour où il voit débarquer un morse d'une carrure impressionnante. Les jours passent et les autres clients s'amusent des aventures narrées par le morse.

"Récit d'aventures, il s'agit là d'une version toute personnelle de l'Île au trésor. C'est un univers graphique où l'imaginaire prédomine. L'auteur de cette bande dessinée s'amuse avec l'anthropomorphisme (ndlr. Le fait d'attribuer aux animaux un comportement humain) et nous amuse aussi. On peut commencer à la lire dès le collège, si on est un bon lecteur. C'est une bonne lecture de vacances" Fred Sendon.