Notre BD coup de cœur à Rouen : Carmen Mc Callum et Travis "Sur fond géopolitique passionnant" (épisode 3/4)

On poursuit notre série sur les coups de cœur BD dessinés ou scénarisés par des Rouennais. Ce mardi 2 août 2016, on part à la découverte de Carmen Mc Callum et Travis, deux héros imaginés par Fred Duval, grand scénariste rouennais.

Centaure

Dans le tome 15 de Carmen Mc Callum, on retrouve l'héroïne dans un monde qui pleure les 50 000 victimes de l'attentat nucléaire de Londres. Pour éviter de nouvelles attaques, la mercenaire part à la recherche du créateur de l'I.A. avec laquelle Bugg a fusionné. Son périple l'entraînera de l'Inde aux univers virtuels sur les traces du Centaure, un projet secret de prise en charge du monde par différentes strates d'intelligences artificielles.

Les enfants de Marcos

Pour Travis (Tome 11), ça se complique sérieusement. Il est porté disparu. Sa navette a été retrouvée vide, arrimée à une station spatiale désaffectée en orbite basse. Sa mère implore Vlad Nyrki de le retrouver. L'enquête mène rapidement l'ex-mercenaire dans un enfer où les puissantes armées des narcotrafiquants sont sur le point de prendre le contrôle total du Mexique, précisément là où Travis livrait illégalement des médicaments à la résistance.

"Il s'agit d'une série débutée dans le milieu des années 90. C'est une série d'anticipation qui se déroule en 2050. A sa création, Fred Duval, le scénariste, a anticipé l'internet que l'on connaît aujourd'hui. Ça parle de nanotechnologie, de la disparition des régimes démocratiques, du contrôle des sociétés par les grandes entreprises multinationales. Carmen est une mercenaire mais qui possède des convictions. Elle se retrouve quand même engagée dans les différentes guerres des trusts mondiaux. On peut la définir comme une BD avec un fond géopolitique passionnant", Fred Sendon.

Carmen Mc Callum, Tome 15, Centaure. Edition Delcourt. Prix : 14,50€

Travis, Tome 11, Les enfants de Marcos. Edition Delcourt. Prix : 14,50€

