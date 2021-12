Notre BD coup de cœur à Rouen : Bots, "une bande dessinée tout public" (épisode 4/4)

Ultime épisode de notre série consacrée aux coups de cœur BD dessinés ou scénarisés par des Rouennais. Ce lundi 8 août 2016, focus sur Bots, une histoire créée par le dessinateur rouennais Steve Baker.

Bots : une guerre entre machines

Le pitch est simple : "Au fil des conflits mondiaux, les humains ont délégué l’art de la guerre aux machines. La Terre n’est alors plus qu’un immense champ de bataille peuplé uniquement de robots qui connaissent leur boulot sur le bout des circuits. Tout juste sorti des chaînes de montage, le robot mécanicien Rip-R est couplé avec War-hol, un robot guerrier : un duo qui devrait faire des ravages ! Mais pourquoi donc War-hol, colosse de fer, fuit-il les combats les antennes entre les pattes?"

"C'est l'histoire d'un robot qui aurait voulu être parmi l'élite mais qui est simple robot-réparateur. Jusqu’au jour où il rencontre un robot flasque, qui fonctionne mal et qui perd du liquide mais ce n'est pas de l'huile : ce n'est autre qu'un bébé humain. Cette BD est bourrée de clins d’œil et de références au cinéma de super-héros. Avec également une critique de la guerre, car deux types de robots se combattent. Le rythme est trépidant. L'adulte et l'enfant, dès le CM2, peuvent y trouver leur compte. C'est vraiment tout public", Fred Sendon.