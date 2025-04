Le Havre. Deux ans après son lancement, la maison d'édition Edifice réédite des BD

Une maison d'édition participative : c'est le concept original d'Edifice Editions, société lancée il y a un peu plus de deux ans, au Havre, par Julie Pommier. Spécialisée dans la bande dessinée et les romans graphiques, elle s'appuie sur les lecteurs pour financer l'impression des projets, grâce à des précommandes. Il en faut en moyenne 300 pour assurer la publication d'une BD.

Huit campagnes réussies

"Depuis la création d'Edifice fin 2022, nous avons lancé huit campagnes de financement et les huit ont été réussies, il y a donc huit livres qui sont sortis, relate Julie Pommier, on a même lancé récemment deux campagnes de réimpression, pour deux ouvrages, donc c'est assez fou." En effet, Je ne suis pas folle et Seules les algues savent ont été écoulées à plus de 500 exemplaires chacune. La BD sur l'histoire du Normandy, à laquelle a participé Edifice, a aussi bien fonctionné avec plus d'un millier d'exemplaires écoulés.

"On évoque des thématiques actuelles, rarement traitées en BD, comme la santé mentale, l'immigration, le harcèlement scolaire, l'orientation sexuelle…" analyse la créatrice d'Edifice Editions pour expliquer ce succès. "Je pense que le côté participatif plaît aussi, les lecteurs découvrent le travail de l'ombre de l'édition : choisir la couverture d'un livre, le design des marque-pages…"

Cinq à dix projets reçus par mois

Selon les projets, les ventes se répartissent entre les commandes sur le site, les librairies locales et les salons. Edifice Editions est désormais régulièrement sollicitée par des auteurs, avec entre cinq et dix propositions de projets par mois.

Une partie des ouvrages édités ces derniers mois.

Julie Pommier ne peut cependant pas vivre de son métier d'éditrice à plein temps. "L'économie du livre est particulière, un grand nombre de personnes doivent être payées sur le prix d'un exemplaire : imprimeur, auteur, éditeur, etc.", tempère l'entrepreneuse, qui entend de toute façon rester sur "une production tempérée et raisonnée".

Le prochain ouvrage à paraître s'intitule Corrupta Fungus, un récit féministe d'Evguénia de Fleury, qui met en scène une sorcière.

