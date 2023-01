Le Havre. Édifice, une nouvelle maison d'édition de BD participative

"Une maison d'édition qui donne le pouvoir à ses lecteurs" : c'est ainsi que Julie Pommier résume le concept de son entreprise, Édifice, basée au Havre. Consacrée à la bande dessinée et aux romans graphiques, cette maison d'édition se veut participative. "Je reçois les projets par mail, je les présélectionne et les propose en campagne de financement sur le site d'Édifice. À partir de 250 ou 300 préventes, selon la campagne, la BD est éditée, imprimée et arrive directement chez le lecteur." Quelques exemplaires seront aussi disponibles en librairie.

Éviter les destructions de livres

Récemment diplômée d'un Master en édition et communication, cette passionnée de 23 ans travaille depuis deux ans sur ce projet, qu'elle a débuté sous le statut d'étudiante-entrepreneure, accompagnée notamment par la Mission locale du Havre. La jeune femme a pu lever 16 000 euros de fonds grâce à divers concours et prix, notamment celui du Réseau Entreprendre. C'est pendant ses stages dans le domaine du livre que l'idée d'une maison d'édition plus vertueuse est apparue. "En France, on produit énormément de livres mais on détruit environ 20 % des invendus, note Julie Pommier, qui déplore aussi que les auteurs ne touchent en moyenne que 8 % de droits d'auteur. Et puis, la relation entre lecteurs et auteurs n'est pas vraiment développée, en dehors des séances de dédicaces ou salons."

Une première BD en projet

Édifice promet une rémunération pour les auteurs fixée à 16 % minimum, le double de la moyenne nationale. Les lecteurs pourront aussi participer à la création, si les auteurs le souhaitent, en choisissant la tenue d'un personnage, la tête d'un autre, etc. Les bandes dessinées seront imprimées à Honfleur, dans le Calvados.

La première campagne est d'ores et déjà lancée pour le roman graphique Seules les algues savent, porté par Léo Badiali au scénario et Marianne Le Berre au dessin, tous deux originaires de l'ouest de la France. Cette première œuvre devrait être publiée au plus tard en septembre. Une collaboration avec le dessinateur havrais Jérôme est aussi dans les cartons. "À ce jour, j'ai dix projets de BD, dont la moitié ancrés en Normandie", se réjouit Julie Pommier.

Pratique. Seules les algues savent, campagne ouverte sur edifice-editions.fr. Comptez 14€ pour la BD numérique, à partir de 27€ pour la version imprimée. Plusieurs contreparties disponibles selon le pack choisi.