Le Havre. Joyce Jonathan, Anne Roumanoff, Médine, Louis Chedid… Le Normandy dévoile ses premières têtes d'affiche

Les équipes de Legendre et Cemex s'activent, jeudi 27 mars, au Normandy. Ces spécialistes du béton sont chargés de couler une première dalle de 30 centimètres. "C'est la première étape de la reconstruction de la grande salle, une des dernières étapes du gros œuvre", se réjouit Jessy Spahija, l'emblématique propriétaire des lieux. Voilà bientôt cinq ans que ce Havrais d'adoption a entrepris de rénover l'ancien cinéma-théâtre de la rue Aristide Briand, racheté par son père en 1999.

Le théâtre retrouve peu à peu ses couleurs d'antan.

Bientôt la fin du gros œuvre

Après la dalle, 800 plots élastomères seront répartis dans la salle, puis recouverts d'une nouvelle couche de béton, pour éviter les nuisances sonores et garantir un confort acoustique. Le chantier a pris un peu de retard à la suite du retrait d'un bureau d'études. "On espère maintenir malgré tout l'ouverture le 10 octobre 2025, à condition de trouver un plaquiste qui accepterait de faire un geste pour nous aider à terminer dans les temps, comme l'ont fait les entreprises pour le béton, que l'on paie à prix coûtant", poursuit Jessy Spahija.

Jessy Spahija : les travaux dans la grande salle Impossible de lire le son.

Il reste encore à ériger l'annexe du théâtre, comprenant les accès PMR et l'issue de secours, avant de se pencher sur la plomberie et l'électricité dans la grande salle, puis la sonorisation et la lumière, sans oublier la déco. Le Normandy comprendra un peu de l'ancien Gaumont des Docks Vauban (devenu Pathé), puisqu'une partie des sièges et du plancher d'une ancienne salle ont été récupérés pour le balcon.

Une dalle de béton est coulée jeudi 27 mars dans la grande salle, étape symbolique.

Déjà des artistes de renom

En parallèle des travaux, l'équipe du Normandy s'active pour étoffer la programmation. Des événements ont régulièrement lieu dans le hall, déjà terminé. Et plusieurs dates sont annoncées pour la grande salle. On y verra le rappeur havrais Médine le samedi 6 décembre prochain - le seul à s'être produit au Normandy pendant les 35 ans de fermeture, à l'occasion du tournage d'un clip en 2017 - mais aussi Louis Chedid le 9 janvier 2026, la pièce de théâtre Les Grands Ducs avec Philippe Chevallier et Véronique Genest le 16 janvier, Joyce Jonathan le 3 avril et Anne Roumanoff le 3 avril.

Jessy Spahija : comment convaincre les artistes ? Impossible de lire le son.

Après 35 ans de fermeture et une jauge moyenne de 765 à 1 100 places selon les configurations, "c'est compliqué de convaincre les artistes et surtout leurs producteurs", reconnaît Jessy Spahija, qui consacre encore tout le budget aux travaux. "Il faut les convaincre de venir, de réduire leurs coûts et d'accepter de ne pas prendre d'acompte", poursuit le propriétaire, qui table sur l'histoire du lieu. "On leur dit qu'Aznavour, Bourvil, Téléphone, Motörhead ou Les Inconnus sont passés ici… Et que l'on s'attache à redonner au Normandy son lustre d'antan."

Pratique. La billetterie pour le concert de Médine est déjà ouverte. Pour les autres spectacles, ouverture de la billetterie jeudi 3 avril, à 18 heures.