[Photos] Le Havre. Les archives municipales rouvrent après travaux : venez découvrir les coulisses

"Les archives, c'est un peu comme les étoiles dans l'Univers : on ne peut pas donner de chiffre !" S'il ne peut évaluer précisément le nombre de documents stockés au fort de Tourneville, Pierre Beaumont, le directeur des archives municipales du Havre, peut toutefois avancer un équivalent : "On conserve aujourd'hui près de 7 kilomètres linéaires d'archives."

Des rayonnages mobiles

Implantées depuis 40 ans sur ce site, les archives municipales étaient arrivées à 80% de leur capacité, en 2023. Après plus d'un an de fermeture, elles rouvriront officiellement au public mercredi 2 avril, après un après-midi portes ouvertes pour des visites en avant-première, organisé samedi 29 mars. Près de 500 000 euros ont été investis, notamment pour installer des rayonnages mobiles à la place des anciennes étagères fixes dans les "magasins", les différentes pièces qui composent le site.

Grâce à ces manivelles, les étagères se déplacent, ce qui a permis de combler une partie du vide et de gagner de la place. - Tendance Ouest

En un coup de manivelle, les rayons se séparent et on peut s'y introduire pour récupérer un document. "On a gagné de la place et augmenté notre capacité de stockage de 7 à 12km linéaires de stockage." Les travaux ont permis aussi d'améliorer la conservation, le conditionnement et le classement de certains documents.

Aux archives on trouve aussi des maquettes insolites de l'hôtel de ville… - Tendance Ouest

Du nouveau en salle de lecture

Si le service accueille 200m d'archives supplémentaires tous les ans, il se sépare aussi d'environ 200 tonnes de documents chaque année. Ils n'ont plus d'intérêt administratif, patrimonial ou historique, et peuvent être détruits au bout d'un certain temps. Pièces comptables, fiches lecteurs des bibliothèques, offres non retenues pour des marchés, etc. On les appelle "les éliminations". "Avant, il fallait allait les chercher dans tous les magasins. Désormais, nous avons un magasin dédié, pour éviter la manutention", poursuit Pierre Beaumont.

Ici, les archives de l'hôpital du Havre. - Tendance Ouest

La salle de lecture, ouverte au public, a elle aussi été modernisée avec notamment des éclairages et des prises secteurs et USB sur chacun des vingt-quatre postes de travail. "On propose désormais un système de réservation d'un document, pour diminuer le temps d'attente, et des ateliers d'aide à la recherche, précise Fabienne Delafosse, adjointe au maire en charge de la culture, pour humaniser davantage cette salle de lecture et conforter encore plus cette dimension de transmission."

La salle de lecture a été modernisée. - Tendance Ouest

Dans les coulisses des archives municipales Impossible de lire le son.

Pratique. Un après-midi portes ouvertes est organisé samedi 29 mars de 14h à 18h. Entrée libre. Plus d'informations sur archives.lehavre.fr