[Reportage] Le Havre. Quand la lecture infuse en ville…

À première vue, il ne fait pas de bruit et s'apprécie en silence. Pourtant, chaque mois de janvier, au Havre, le livre monte sur scène. Il est la tête d'affiche du festival Le Goût des Autres (lire aussi page 10) qui mêle lectures publiques, parfois en musique, rencontres avec des écrivains, et ateliers divers. "Un moment de fête", résume Fabienne Delafosse, adjointe au maire en charge de la culture. Ce rendez-vous existe depuis 2012, année de lancement de la politique Lire au Havre. "Elle consiste à placer la lecture au cœur des pratiques culturelles, poursuit l'élue, en l'abordant non pas via de la prévention contre l'illettrisme, mais autour du plaisir et de la découverte." Au Havre, le livre va donc à la rencontre des lecteurs qui s'ignorent. Via le bibliobus qui sillonne les quartiers ou les neuf relais lecture, ces mini-bibliothèques implantées dans les Fabriques. Les livres nomades, à disposition dans les commerces, salles d'attente, laveries, etc. Le service de portage à domicile Domicilivres, pour les usagers du CCAS. Ou encore l'accompagnement des parents à la lecture aux tout petits, grâce à des professionnels de la petite enfance et associations spécialement formés. "C'est de la dentelle, pas forcément des actions de masse", remarque Dominique Rouet, directeur de la lecture publique à la mairie du Havre.

Une bibliothèque au centre commercial

Pour infuser cette politique, la Ville dispose aussi d'un outil de choix : ses bibliothèques, dont celle implantée à l'espace Oscar Niemeyer, qui draine jusqu'à 40 000 visiteurs par mois. "Nous voulions en faire un lieu de vie, avec des expositions, des ateliers, de l'éducation aux médias, aux jeux vidéo… Pour proposer plusieurs portes d'entrée à la lecture", poursuit Fabienne Delafosse. Derrière ce projet phare, inauguré en 2015, d'autres restructurations ont été menées ou bien vont l'être. Dans le quartier de Graville, l'accueil de la mairie annexe et de la bibliothèque se fait désormais au même endroit. À Caucriauville, le mobilier a été revu, les chaises ont cédé place à des poufs cosy. Enfin, Mont-Gaillard bénéficiera bientôt d'une bibliothèque… dans un centre commercial. La bibliothèque Raymond Queneau, vieillissante, sera déplacée dans la galerie marchande d'Auchan. "Nous faisons le pari que ce sera facilitant pour les gens. La bibliothèque bénéficiera du flux important de visiteurs dans la galerie et des deux collèges à proximité."

Après plus de dix ans, le bilan de cette politique n'est pas quantifiable. "Il avait été établi dès le départ qu'il n'y aurait d'évaluation stricto sensu", note l'élue. La fréquentation des bibliothèques - près de 500 000 visiteurs, 600 000 prêts par an - est cependant un indicateur positif. Depuis l'ouverture de Niemeyer, Dominique Rouet et ses équipes ont reçu 70 délégations d'autres villes de France, venues s'inspirer du Havre. "Plus on lit en bibliothèque, plus on lit en librairie, note-t-il aussi. Tout ce travail pour multiplier les lieux et les moments pour lire est peut-être aussi ce qui a permis à d'autres librairies que La Galerne de se développer. Il y a ici un terreau favorable."