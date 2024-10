Rouen. Petit à Petit s'attaque à l'affaire Grégory 40 ans après les faits

Les éditions rouennaises Petit à Petit poursuivent leur collection "Enquête" autour des fameuses "Cold Case", ces affaires judiciaires non élucidées qui ont marqué le pays. Après l'affaire Godard et l'affaire Dupont de Ligonnès, l'éditeur normand de BD s'attaque à une autre grande enquête : l'affaire Gregory Villemin. Elle a débuté il y a 40 ans avec la découverte du corps de ce jeune garçon, Grégory, retrouvé dans la rivière La Vologne située dans les Vosges. "Beaucoup de protagonistes ont écrit leur propre récit de l'affaire, donc il a fallu lire tous les ouvrages disponibles sur le sujet", explique Béatrice Merdrignac, coscénariste du docu-BD Le Corbeau, qui retrace donc toutes ces investigations. "L'intérêt de cette bande dessinée, c'est aussi de montrer l'évolution des techniques scientifiques d'investigation", poursuit la scénariste, évoquant notamment l'arrivée dans les années quatre-vingt-dix du programme informatique Anacrim, ayant permis de faire avancer les recherches autour de l'affaire Villemin.

Le docu-BD, un format idéal

pour l'enquête

"Le docu-BD, ça conjugue à la fois la mise en scène et la synthèse des faits", décrit Béatrice Merdrignac. Pour se repérer dans cette affaire à tiroir, le lecteur peut donc s'appuyer sur le dessin (celui de Grégory Lé, le dessinateur) mais aussi quelques rappels chronologiques émaillés au gré des chapitres, certaines pages ayant été illustrées par des cartes pour mieux situer l'action. On retrouve également l'arbre généalogique de la grande famille Villemin, tandis que la BD "permet de visualiser les lieux et les personnages immédiatement, précise la scénariste, la BD permet d'emblée d'indiquer une atmosphère". Prix 19,90€.