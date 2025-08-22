Alençon. Le reliquaire de Louis et Zélie Martin envoyé en Ukraine

Un reliquaire en route vers l'Ukraine. Une délégation ukrainienne était à la Basilique d'Alençon, jeudi 21 août, rassemblée avec quelques paroissiens pour un temps de prière afin de lancer la pérégrination des reliques de Louis et Zélie Martin. Le reliquaire des saints parents de Sainte Thérèse de Lisieux sera d'abord déposé au monastère de Pidhirtsi dans la région de Lviv, puis sera conduit chaque jour dans différentes villes alentour durant une semaine. La communauté ukrainienne espère qu'à travers l'intercession du couple saint d'Alençon, les familles pourront prier pour leurs enfants tués durant la guerre ou déportés en Russie, ainsi que pour toutes les familles qui souffrent de ce conflit. En 2024, les reliques de Sainte Thérèse avaient fait le voyage jusqu'en Ukraine.