Lisieux. Louis et Zélie Martin : une semaine de fête pour les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux

Leur fête officielle n'est fixée qu'au mercredi 12 juillet 2017 - date anniversaire de leur mariage - mais c'est toute une semaine d'activités qui est prévue en l'honneur Louis et Zélie Martin à Alençon (Orne) et Lisieux (Calvados). Deux ans après que les parents de Sainte Thérèse aient rejoint les rangs des saints de l'Église, le diocèse veut profiter de l'occasion pour faire découvrir qui était ce couple.

Faire découvrir l'histoire de Louis et Zélie Martin

"Nous accompagnons les visiteurs dans la découverte de leur vie, explique le père Olivier Ruffray, recteur de la basilique de Lisieux. Ces deux êtres qui ont vécu au XIXe siècle se sont aimés du premier jusqu'au dernier jour, un amour qu'ils ont su enraciner dans l'amour de Dieu. C'est dans cet amour de Dieu et des autres qu'ils ont élevé leur fille et se sont beaucoup dépensés au service des plus pauvres."

Si la notoriété de leur fille les a fait connaître, le prêtre assure que déjà de leur vivant, les époux Martin étaient considérés comme de saintes personnes par leur entourage. "Nous découvrons que nous avons Sainte Thérèse parce que nous avons d'abord ses parents qui lui ont appris à aimer. Le message de leur vie est celui d'une famille qui, malgré les épreuves de la vie, a su aimer jusqu'au bout."

Un événement pour les familles

Pour célébrer cette histoire de famille, l'événement se veut donc… familial. "Nous voulons inviter les gens à passer du temps en famille, poursuit le recteur. Ils découvriront les lieux où toute la famille a habité, ceux qu'ils ont fréquentés… Pour les adultes, il y aura des conférences, des temps de célébration et les plus jeunes pourront participer à un rallye découverte, ou visiter le musée de cire réalisé avec le musée Grevin et consacré à Sainte Thérèse."

Les festivités débuteront à Alençon, ville qui a vu naître Sainte-Thérèse, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 avant de se poursuivre jusqu'au 16 juillet à Lisieux. Dans cette même ambiance festive, la cérémonie de clôture, dimanche 16 juillet 2017, se terminera par un lâcher de ballons "pour envoyer des messages depuis Lisieux là où le vent les emmènera."

